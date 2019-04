Waterlek in Delfzijl gerepareerd; waterdruk is weer normaal

De waterstoring in Delfzijl en omgeving is sinds maandagmorgen half elf opgelost. Dit meldt Waterbedrijf Groningen op zijn website.

Zondagmorgen rond half tien kwamen inwoners van het gebied zonder water te zitten. De oorzaak was een lek in een grote leiding aan de Oude Heemweg tussen Appingedam en Tjuchem.

Waterbedrijf Groningen sloot de leiding af en zorgde voor water uit een 'noodbuffer'. Daardoor was de waterdruk wel lager dan normaal.

Het is onduidelijk hoeveel huishoudens last hebben gehad van de storing. Er kwamen meldingen uit Delfzijl, Appingedam, Termunten en Farmsum.

Loppersum en Hoogezand

Tegelijkertijd waren er ook waterstoringen in Loppersum en Hoogezand. In Loppersum ontstond aan het begin van de afgelopen nacht een lek in de hoofdleiding aan de Schoolstraat. Tegen elf uur maandagmorgen was het probleem verholpen.

In Hoogezand was afgelopen nacht ook een lek in de hoofdleiding. Bewoners van de Pionier en de Ruimtevaartlaan zaten daardoor zonder water. Tegen elf uur maandagochtend had iedereen weer water.

Lees ook:

- Tot laat in de avond lagere waterdruk in regio Delfzijl