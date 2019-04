'Duizenden banen en tientallen bedrijven' door krachtenbundeling Oost-Groningen

De Pekelder is kartrekker van de Innovatie Hub Oost-Groningen (IHOG), een samenwerkingsverband dat de werkgelegenheid in Oost-Groningen wil stimuleren.

Geld in een pot

Zwinderman wil, samen met de meewerkende partijen, een boost geven aan het aantal banen in de regio. 'In Pekela en Veendam hebben wij meer werkgelegenheid nodig. Dan kun je hier nieuwe bedrijven naartoe halen, maar je kunt ook bestaande bedrijven laten samenwerken. Op die manier inspireer je elkaar.'

Met die boodschap klopte de Pekelder anderhalf jaar geleden aan bij de bedrijven Avebe (aardappelzetmeel), Hempflax (hennep) en Nedmag (magnesium). Zij voelden wel iets voor de plannen van Zwinderman.

'Alle drie de bedrijven hebben geld in de stichting gestopt', zegt hij. Daarmee kunnen wij op korte termijn beginnen!' Aanstaande vrijdag wordt de IHOG gelanceerd.

Doel

Het doel is dus het stimuleren van de werkgelegenheid, maar hoe? 'Wij denken dat er kansen liggen in het combineren van grondstoffen', zegt Zwinderman. 'Je kunt bijvoorbeeld isolatiemateriaal maken van hennep, dat versterken met magnesium en dat vervolgens brandwerend maken met aardappelzetmeel.'

Dat is één van de opdrachten waarmee studenten van de Hanzehogeschool en de RUG aan de slag kunnen. Dat kan op drie locaties: het lab van Nedmag in Veendam, die van Avebe op het Zerniketerrein in Groningen of het lab van Hempflax in Pekela. 'Daar kunnen de studenten producten verzinnen en die ideeën uitwerken.'

Tientallen bedrijven

Het idee is dat de producten die worden verzonnen uiteindelijk ook leiden tot een hele nieuwe productielijn. Dat zou kunnen in de bestaande ruimtes van de bedrijven, maar ook in nieuwe start-ups.

Zwinderman: 'En dan kan het dus zijn dat er een nieuw bedrijf ontstaat. Uiteindelijk moeten er zo'n dertig nieuwe bedrijven komen met ruimte voor duizenden medewerkers', zegt hij ambitieus.

De kartrekker hoopt dat meer bedrijven in Oost-Groningen zich bij de samenwerking voegen. 'En het zou mooi zijn als er ook subsidie komt voor de plannen die wij hebben. Dit hele project moet de kartrekker van onze regio worden.'

