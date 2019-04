Expeditie Grunnen zoekt een bank

'Kom manluu, we gaan naar de meubelboulevard in Stad. Dat hoort op Tweede Paasdag', zegt Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher tegen zijn team.

Druk is het in ieder geval wel: een hele stoet aan auto's rijdt de parkeerplaats op, gevolgd door de Expeditiebus.

Veel te mooi weer

'Het is toch veel te mooi weer om een bankstel te kopen?', vraagt Bosscher aan Goos Postma. 'Ja, maar we hebben er nu wel mooi tijd voor. Gister was alles immers dicht', antwoordt Postma, terwijl hij samen met Bosscher een 'loveseat' test. 'Wordt dit hem?' De heren zitten knus tegen elkaar aan. 'Hij is eigenlijk net te breed voor één persoon en net te smal voor met z'n tweeën.'

Ook meubelverkoper Klaas Albert Buikema geeft toe dat dit weer niet ideaal is om meubels te verkopen. 'Het is mooi weer, maar natuurlijk wel wat minder als je meubels aan het verkopen bent', vertelt Buikema. 'Maar de parkeerplaats staat wel vol', merkt Bosscher op. 'Het Stadspark is natuurlijk ook aardig in de buurt hier', antwoordt Buikema scherp.

Bankje tillen

'Wat is dat nou?!' Bosscher wijst naar twee dames die een bank dwars door de meubelboulevard aan het tillen zijn. 'Moet dit hem worden?', vraagt de Expeditie Grunnen-presentator aan Rozemarijn Ensing. 'We tillen hem even naar een andere winkel om te kijken hoe hij bij een tafel lijkt.' Ensing is samen met vriendin Kimberly Rot aan het winkelen.

Bosscher en onliner Marthijs Veldthuis bedenken zich geen minuut en helpen de dames met tillen. Na een paar minuten staat de bank op de plek waar de dames hem willen. 'Past precies', merkt Bosscher op, maar de dames moeten er nog even over nadenken.

Expeditie Grunnen

Het team van Expeditie Grunnen bezocht de meubelboulevard in Groningen, omdat dat een typische Tweede Paasdag-traditie is. Vanavond zie je het hele item in de uitzending. Vanaf 18:00 uur te zien op RTV Noord.