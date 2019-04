Fractie 100% Groningen: 'Bestuur was onzichtbaar en deed te weinig'

'We hebben de ambitie om over drie jaar een serieuze coalitiepartner te kunnen zijn en daar hoort een actief bestuur bij. En daar zit 'm precies de kneep', aldus fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen.

De oprichtster van de grootste lokale partij in de Groninger gemeenteraad reageert daarmee op het besluit van het partijbestuur om op te stappen. In een brief aan de leden van de partij spreekt het bestuur van een vertrouwenscrisis.

Herstelpoging

Een poging om de verstoorde verhouding tussen bestuur en fractie te herstellen is op niets uitgelopen. De fractie zou een onwerkbare en vijandige houding hebben aangenomen. 'Ik begrijp dat de bestuursleden het zo hebben ervaren', zegt Woldhuis. 'Maar het heeft niets met hen als persoon te maken. We willen gewoon een bestuur dat actief en fanatiek is, en hart voor de zaak heeft.'

Als je kijkt hoeveel energie wij er in hebben gestoken en je zet dat af tegen het werktempo van het bestuur, dan ligt dat mijlenver uiteen Marjet Woldhuis - Fractievoorzitter 100% Groningen

En daar ontbreekt het volgens de fractievoorzitter aan. 'Dat was ook duidelijk merkbaar tijdens de campagne. Als je kijkt hoeveel energie wij er in hebben gestoken en je zet dat af tegen het werktempo van het bestuur, dan ligt dat mijlenver uiteen. We hadden meer inzet van hun kant verwacht.'

'Hoeveel mag je verwachten?'

'Het is natuurlijk ook moeilijk', vervolgt Woldhuis. 'Want het gaat om vrijwilligers en hoeveel kan en mag je dan verwachten? Maar we zijn een lokale partij en daar heerst nou eenmaal een andere dynamiek dan bij een landelijke partij. Wij moeten er keihard voor werken en het volledig op eigen kracht doen.'

Woldhuis sprak de afgelopen maanden naar eigen zeggen met bijna alle leden van de partij. 'En die vinden allemaal dat het bestuur onzichtbaar is geweest. Als bijna alle leden dat vinden, dan wordt het tijd voor een gesprek. Dat hebben we geprobeerd, maar dat heeft niets opgeleverd.'

Tekortgeschoten

Zo was het bestuur onder meer verantwoordelijk voor het werven van nieuwe leden en het beheer van de kas. In beide taken is men tekortgeschoten. 'Onze penningmeester heeft zich bijvoorbeeld niet of nauwelijks laten zien tijdens de campagne. Dan is het heel lastig in te schatten wat er nog op de rekening staat. Zo simpel is het.'

In de brief aan de leden van 100% Groningen beklaagt het bestuur zich over de houding van de fractievoorzitter. 'Wij hebben ons sinds 2017 ingezet voor de vereniging en hebben dit altijd met veel liefde en enthousiasme gedaan. We krijgen nu echter stank voor dank.' De uitspraken en beschuldigingen zijn niet gebaseerd op feiten.

Commissie

Woldhuis verwijst op haar beurt naar een commissie die is ingesteld om de campagne te evalueren. 'Dat verslag is bijna klaar. En als ik geen steun en draagvlak heb voor dat wat ik zeg, doe ik iets niet goed.'

?

De verkiezingen zijn al over drie jaar. Ik wil meer dan af en toe een beetje tegensputteren en verworden tot stemvee Marjet Woldhuis - Fractievoorzitter 100% Groningen

Het functioneren van het opgestapte bestuur lag volgens de oprichtster niet in lijn met de ambities van de partij. 'De verkiezingen zijn al over drie jaar. Ik wil meer dan af en toe een beetje tegensputteren en verworden tot stemvee. Dat is niet hoe wij het voor ons zien, we willen een rol van betekenis spelen.'

Permanent campagne voeren

100% Groningen behaalde bij de verkiezingen eind november vorig jaar twee zetels. Wil je als lokale partij groeien dan moet er permanent campagne gevoerd worden, weet Woldhuis. 'Als we bij de komende verkiezingen drie of vier zetels willen behalen dan moeten we er gewoon heel hard aan trekken. Die ambitie heb ik heel erg, maar het bestuur bleef daar bij achter. En dat verschil is onoverbrugbaar.'

Volgens de opgestapte bestuursleden doet de huidige fractie geen eer aan het partijmotto: betrouwbaar, verbinden en zorgzaam. 'Deze waarden zijn ver te zoeken binnen de fractie.'

Snoeiharde kritiek, die de fractievoorzitter ogenschijnlijk met speels gemak van zich af laat glijden. 'Ik loop al een tijdje mee, dus ik ken het klappen van de zweep. Wanneer je met je kop boven het maaiveld uitsteekt, krijg je ook veel klappen te verduren.'

Kritiek

En kritiek is er, bijvoorbeeld op social media. Het zou bij 100% Groningen meer gaan om de fractievoorzitter dan om de boodschap. Woldhuis zou zich gedragen als een diva, en weinig inhoud hebben.

100% moet uitgroeien tot een partij met een duidelijk profiel en inhoud. Daar hebben we nog onvoldoende tijd en ruimte voor gekregen Marjet Woldhuis - Fractievoorzitter 100% Groningen

'Dergelijke uitspraken doen me niets', zegt de oprichtster. 'Het klopt dat we de afgelopen maanden veel bezig zijn geweest met gedoe. 100% moet uitgroeien tot een partij met een duidelijk profiel en inhoud. Daar hebben we nog onvoldoende tijd en ruimte voor gekregen.'

Eind mei is er een algemene ledenvergadering. Woldhuis: 'Ik vind het heel vervelend en naar dat het zo is gelopen, maar er zijn genoeg leden die een bestuurlijke functie zouden willen bekleden. Dus er is niets aan de hand, laten we de blik vooral op de toekomst richten.'

