Teijin Aramid gaat waarschijnlijk vanavond laat plat

De directie van het chemiebedrijf gaf afgelopen zaterdag aan niet in te zullen gaan op het ultimatum van de bond. Dat loopt officieel dinsdagavond om 18.00 uur af.

Overleg

Dinsdagmiddag staat nog wel een zogenaamd technisch overleg tussen de Teijin-directie en de FNV gepland in Arnhem, maar de bond verwacht daar weinig meer van. Het overleg is in eerste instantie namelijk bedoeld om de staking in veilige banen te leiden. Aangezien het om chemische industrie gaat, kan er het werk niet zomaar worden stopgezet.

'De staking gaat in Emmen van start om 22.00 uur. En in Delfzijl een uurtje later vanwege de ploegenwisseling. Het zal dan niet lang duren of de hele fabriek merkt de gevolgen', zegt vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen.

Eisen

De FNV eist een hogere loonsverhoging dan het bedrijf nu biedt, en meer geld voor een generatiepact waardoor oudere werknemers korter kunnen werken. Verder verlangt de bond een sociaal plan voor werknemers die hun baan kwijt raken bij de veranderingsslag die Teijin wil doormaken.

De directie wil niet ingaan op de vakbondseisen. Het bedrijf zegt al 'uitstekende arbeidsvoorwaarden' te hebben. Bovendien stelt het bedrijf te maken te hebben met snel opkomende concurrentie wereldwijd.

Bij Teijin Aramid werken in totaal zo'n 1.200 mensen, waarvan circa driehonderd in Delfzijl.

Lees ook:

- Directie Teijin Aramid gaat niet in op ultimatum vakbond

- Acties op komst bij Tejin Aramid