Paasweekend legt grasbaancoureur Romano Hummel geen windeieren

Romano Hummel heeft een succesvol weekend achter de rug. De coureur uit Hoogkerk won op Tweede Paasdag de internationale grasbaanraces in Balkbrug. Twee dagen eerder eindigde hij knap als vijfde bij speedwaywedstrijden in Duitsland.

In Balkbrug was Hummel opnieuw onklopbaar. Hij won met overmacht vier heats. In de finale zette hij de concurrentie ook op ruime achterstand. Tot dusver heeft de jonge coureur nog geen enkele race verloren. Bij de seizoensopening in Vries was hij ook ongenaakbaar.

Crash

In het Duitse Neuenknick kon Hummel goed meekomen tussen een aantal professionele speedwaycoureurs. In de finale lag hij zelfs op koers voor het podium. Door een crash in de eindstrijd volgde een herstart. Hummel kwam niet goed weg bij de start en kwalificeerde zich uiteindelijk als vijfde en laatste.

