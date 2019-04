Afvallegertje kuist Noorderplantsoen na zomerse avond met 7000 bezoekers

Overvolle prullenbakken in het Noorderplantsoen (Foto: RTV Noord/Elwin Baas)

Overvolle prullenbakken en afval overal in het Noorderplantsoen. Het zijn de stille getuigen van een zonovergoten paasweekend.

'Dit hebben we maandagavond gezellig met elkaar genuttigd. Dit gebeurt elke dag', zegt

Richard Oosterloo van de gemeente.

Iedere ochtend, zeven dagen in de week ruimt de gemeente vanaf 6 uur 's ochtends het Noorderplantsoen op. 'Afhankelijk van het weer passen we onze inzet aan', zegt Oosterloo. 'De politie zegt dat er op een fatsoenlijke avond 7000 mensen zijn. Dat is voor ons een groot evenement.'

Als je om 8 uur naar je werk gaat en je fietst hier langs, dan snap ik dat je even schrikt Richard Oosterloo - gemeente Groningen

Het streven is om rond 10 uur het plantsoen weer spik en span te hebben. 'Dan krijgt het weer een andere bestemming. Mensen gaan hardlopen, doen yogalessen of laten hun hondje uit. Dan willen ze niet tegen deze rommel aankijken. Als je om 8 uur naar je werk gaat en je fietst hier langs, dan snap ik dat je even schrikt.'

Volgens Oosterloo is het bezoeken van een park of plantsoen bij mooi weer een landelijke trend. Zo ook in wat hij 'de stadstuin' noemt.

De erfenis van een paar dagen prachtig weer. Het zonovergoten paasweekend. Noorderplantsoen. 'Als je hier 's avonds komt, ziet het zwart van de mensen. Groningen is een studentenstad. Studenten hebben kleine kamers, willen genieten van het mooie weer en gaan naar buiten.'

Vorig jaar besteedde RTV Noord ook al aandacht aan afval in het Noorderplantsoen. Bekijk het item hieronder:



