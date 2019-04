Jopke over Jan Uitham: 'Het was een echte Grunneger'

'Het was een doorzetter en een aangename kerel. Een echte Grunneger.' Het is alweer zo'n twee, drie jaar geleden dat Jaap Nienhuis voor het laatst sprak met de zaterdagochtend overleden schaatslegende Jan Uitham.

Uitham werd tweede tijdens de Elfstedentocht van 1963. In totaal stond hij zes keer aan de start van de Tocht der Tochten. Jaap Nienhuis kwam in 1963 ook als één van de 69 schaatsers over de finish.

Nienhuis kwam Uitham vroeger vaak tegen. 'We zijn beiden gevraagd om het startschot te geven voor de wielerronde van Usquert. Ook kwam ik hem regelmatig tegen in het Schaatsmuseum in Hindeloopen. Ik ben daar lid en had daar een paar keer een bijeenkomst met Uitham.'

Beer

Over de persoon Uitham weet Jopke niets dan goeds. 'Het was een beer van een kerel, sterk, humoristisch en nooit opgeven. Als hij op de fiets stapte ging het been niet makkelijk omhoog, maar wel trappen hè. Ook tegen de wind in.'

Mopperen

Dat Uitham is overleden kwam voor Nienhuis niet als een verrassing. 'Het zat er aan te komen, het was de laatste tijd niet zo best meer met hem.'

Volgens Nienhuis viel het Uitham tegen als hij geen honderd zou worden. 'Maar 94 is een geweldige leeftijd. Als ik de leeftijd van 94 jaar bereik mopper ik niet. Hij mopperde wel.'

