Aardbevingsnieuws april: Tranen bij de Raad van State en een compensatieregeling

Een emotioneel betoog voor de Raad van State, compensatie voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied en het bezoek van Wiebes aan Eppenhuizen. Dat en meer in het aardbevingsnieuws van april.

De maand begint met een noodkreet van Onafhankelijke Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen. Hij zegt in zijn rapportage over 2018 dat 'er snel een einde moet komen aan de gas-chaos in Groningen'. 'Het wantrouwen is inmiddels wijdverbreid, en ik geef de mensen geen ongelijk.'

Zwarberg tegenover de NAM

Aardbevingsgedupeerde Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl ligt opnieuw in de clinch met de NAM. Het gasconcern maakte een bedrag over om Zwarbergs woning weer op te bouwen. Eind goed, als goed. Of toch niet?

Zwarberg vindt het gestorte bedrag te laag en dagvaart de NAM, die op haar beurt allerlei kanttekeningen plaatst waar volgens de inwoner van Termunterzijl nooit eerder over gerept is. 'Geklier', aldus Zwarberg. Wordt vervolgd.

Wiebes op bezoek

Op uitnodiging van gemeente Het Hogeland bezoekt gasminister Eric Wiebes Eppenhuizen. Daar spreekt hij met gedupeerden van aardbevingsschade. 'Ik kan dit niet in m'n eentje en ook niet van de ene op de andere dag. We duwen het met vereende krachten - overheden bij elkaar - in de goede richting', zegt hij.

Minister Wiebes in Eppenhuizen.



Bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) hopen de schadeopnames zich op, waardoor de wachttijd voor gedupeerden toeneemt. In maart lagen er 3700 schadeopnames op de plank. 'Eigenlijk moeten het er niet meer dan duizend zijn. Dat zou gezond zijn om mee te werken', zegt TCMG-woordvoerder Jouke Schaafsma.

De Raad van State buigt zich twee dagen lang over het winningsbesluit van minister Wiebes. Docent Bea Blokhuis houdt een emotioneel betoog over het effect van de aardbevingsproblematiek op haar leerlingen. 'Sommige leerlingen haalden hun eindexamen niet. Mede door de stress die voldoendes onvoldoendes maakten.'



Voor huiseigenaren in het aardbevingsgebied is 24 april een bijzondere datum. Op die dag wordt bekend dat zij compensatie krijgen voor de waardedaling van hun woning. Het bedrag wordt gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde op 1 januari 2019 en kan oplopen tot tienduizenden euro's. In Loppersum, het hart van het aardbevingsgebied, gaat het om maximaal 12,9 procent van de WOZ-waarde. Bekijk HIER wat de compensatieregeling voor jou betekent.

Ander aardbevingsnieuws:

- Krewerd krijgt met voorrang versterkingsadviezen (1 april)

- NAM is bezig met voorbereiden sloop winningslocaties (2 april)

- Drenthe heeft nu eigen Gasberaad (3 april)

- Westerkwartier wil aansluiting bij Nationaal Programma Groningen (4 april)

- Eerste inspecties staan gepland in Loppersum, 'tempo moet hoger' (8 april)

- Galerie Den Andel dicht, eigenaren verkassen naar Australië (8 april)

- Regio maakt opnieuw bezwaar tegen omvang gaswinning (11 april)

- GBB dreigt naar rechter te stappen als stukken over versterking niet boven water komen (12 april)

- Moet Wiebes zijn huiswerk opnieuw doen van Raad van State? (18 april)

- Nationale ombudsman: 'Tijd voor Noodplan Groningen' (19 april)

- 'Gebouwen blijven tot vijf dagen na een aardbeving bewegen' (20 april)

- Wachtende aardbevingsgedupeerden krijgen 350 euro (26 april)

- Inwoners witte huizen Woudbloem zijn terug: 'Het is wel klaar, maar het is niet af' (26 april)

Aardbevingen in april 2019:

- 7 april, 08:07 uur, 0.9 in Garrelsweer

- 9 april, 20:26 uur, 1.4 in Spijk

- 10 april, 05:40 uur, 1.4 in Zuidbroek

- 15 april, 08:03 uur, 1.6 in Noordwolde

- 16 april, 03:15 uur, 0.9 in Harkstede

- 21 april, 22:55 uur, 0.9 in Zeerijp

- 25 april, 20.27 uur: 1.8 in Ten Post