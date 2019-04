FC Groningen zonder geschorste Reis tegen Zwolle

Ludovit Reis is vanwege een schorsing niet beschikbaar als FC Groningen het woensdag opneemt tegen PEC Zwolle. Tom van de Looi of Thomas Bruns zal hem vervangen.

Een paar dagen na de nederlaag tegen Ajax (0-1) wordt er nog steeds volop over de wedstrijd nagepraat. Groningen weerde zich kranig en had misschien wel een punt verdiend.

'In de eindfase hebben we veel te weinig afgedwongen om aanspraak te maken op een punt', erkent Danny Buijs.

'Na de rode kaart van Hunterlaar hebben we het heel slecht gedaan. Op een domme manier gingen we ballen erin pompen en daar maak je het Ajax niet moeilijk mee', zegt FC Groningen trainer Danny Buijs een dag voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle.

Buijs tevreden over Gladon en Sierhuis

Het is goed mogelijk dat tegen de Blauwvingers opnieuw het spitsenkoppel Gladon en Sierhuis wordt opgesteld. Mimoun Mahi is wel weer beter, maar nog niet topfit. Hij start morgen dus waarschijnlijk vanaf de bank.

Buijs is tevreden over hoe Gladon en Sierhuis het hebben gedaan tegen de Amsterdammers. 'Ze hebben het zeer behoorlijk gedaan. Het zijn twee jongens die bediend moeten worden. Normaal gesproken hebben wij meer de bal in een thuiswedstrijd dan afgelopen zaterdag. Ze hebben er veel energie ingelegd. De onderlinge samenwerking kan nog beter, maar ze hebben ook nog niet veel samen gespeeld', aldus Buijs.

Geen Reis

Ludovit Reis is er morgen niet bij omdat hij tegen Ajax zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Hij had waarschijnlijk sowieso niet gespeeld tegen Zwolle omdat hij vandaag ziek is.

'Ik vond het blok met hem en Samir echt uitstekend. Memisevic staat vaak iets voor de verdediging, waardoor Ludo iets verder naar voren kan spelen. Er zal dus zeker iets veranderen tegen Zwolle op dat gebied', volgens de trainer.

Plek acht

Met nog drie wedstrijden te spelen is het zeker nog mogelijk dat FC Groningen de play-offs voor Europees voetbal gaat halen. Als Ajax de beker wint, dan geeft ook plek acht recht op het toetje na afloop van de competitie. Het verschil met Willem II, die nu nog op plek acht staat, is twee punten in het voordeel van de Tilburgers.

'De insteek is vanaf dag één al duidelijk. Ik vind dat Groningen altijd in het linkerrijtje hoort te spelen en dan doe je normaal gesproken mee om de play-off plekken. Onze insteek is duidelijk. We moeten bij Zwolle een resultaat halen als we nog naar boven willen kijken.'