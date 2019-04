Ratelband verlaat Appingedam alweer: 'Maastricht is dichterbij'

Emile Ratelband vertrekt weer uit Groningen. Sinds november vorig jaar woonde Ratelband in Appingedam. Hij hield bijeenkomsten in verschillende dorpen in het aardbevingsgebied. In juni vindt hij het mooi geweest en gaat hij naar Maastricht.

Ratelband denkt niet dat hij definitief de deur achter zich dichttrekt. 'Ik heb hier zo veel vrienden ontmoet in de afgelopen maanden, dat ik hier echt nog wel terugkom.'

Voor de positiviteitsgoeroe is het niet meer vol te houden om in Appingedam te wonen. 'Ik zit elke dag vier tot zes uur in auto. Dat moet ik niet meer doen op mijn leeftijd.'

Maastricht is dichterbij

In Maastricht heeft Ratelband nog een huis en woont in de buurt van vliegveld Düsseldorf. 'Schiphol is voor beide plekken even ver, maar vliegveld Düsseldorf ligt veel dichter bij Maastricht. Dat is voor mij veel dichterbij.'

Ratelband heeft geen spijt van zijn verhuizing naar Groningen. 'Ik kwam naar Groningen vanwege mijn opa, die is geboren in Zuidbroek. Ik wilde een beetje dichter bij mijn opa komen. Dat heb ik gedaan door de Groningse bevolking beter te leren kennen.'

Afspraken nakomen

'Wat ik van de Groningers geleerd heb? Om rustiger aan te doen', zegt Ratelband. 'Ook heb ik geleerd dat mensen betrouwbaar kunnen zijn. Afspraken in Groningen komen de mensen 999 van de 1000 keer gewoon na. Dat is in het Westen wel anders.'

Volgens hem zijn de Groningers ook blij dat hij in Appingedam was. 'Wat ik hoor onderweg is dat het leuk is dat ik hier ben. Dat ik onbaatzuchtig ben ingesprongen en dat mijn enthousiasme heeft geholpen.'

Een half jaar geleden hield hij een housewarming in Appingedam.



