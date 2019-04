Extra geld op tafel om Musselkanaal uit de brand te helpen

Van die 450.000 euro is ruim 180.000 euro van de provincie afkomstig. Het geld is bedoeld om de nasleep van de centrumbrand in Musselkanaal af te wikkelen.

Eerder verstrekte de provincie een subsidie van ruim twee miljoen euro om het hele centrum van Musselkanaal aan te pakken.

Verpaupering tegen gaan

De provincie, de gemeente Stadskanaal, woningcorporatie Lefier en Dorpsbelangen Musselkanaal ontwikkelden een plan om de verpaupering in het dorp aan te pakken. Daarnaast werden er 80 huurwoningen gesloopt en er 40 teruggebouwd.

De plannen moesten Musselkanaal weer in de vaart der volkeren opstuwen, maar een grote winkelbrand legde het afgelopen najaar meerdere winkels in het dorpshart plat en sindsdien is er sprake van een gat in Musselkanaal.

De gemeente Stadskanaal diende daarop een aanvullend subsidieverzoek in bij de provincie Groningen, en dat verzoek is nu gehonoreerd.

'We kwamen geld tekort'

'Het geld is bedoeld om een plan van aanpak te maken voor het centrum en het openbaar gebied in het centrum opnieuw in te richten', zegt wethouder Goziena Brongers (CDA). 'In het oorspronkelijke plan kwamen we daarvoor geld tekort en daarom hebben we een extra subsidieverzoek ingediend. Gelukkig is dat gehonoreerd.'

Momenteel is een deel van het centrum kaal en omringd met hekken. In de nieuwe plannen voor de herinrichting van dat gebied houden gemeente en provincie rekening met het feit dat er niet opnieuw gebouwd gaat worden op die plek.

'Daar denken we wel over na. Niet iedere huurder zal op dezelfde locatie terugkeren. De vraag is dan ook: wat willen vastgoedeigenaren?'

Nieuwe winkelketens

Om vastgoedeigenaren in elk geval warm te houden voor de herbouw op de kale plek, heeft de Ondernemersvereniging Musselkanaal vastgoedregisseur Bert Broekhuis in de arm genomen om nieuwe winkelketens naar het dorp te lokken.

Brongers zegt dat al deze plannen op elkaar aansluiten. 'Voordat het definitieve plan van aanpak wordt geschreven, worden al deze zaken op elkaar afgestemd.'

