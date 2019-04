Soms keken we naar boven en zeiden: Waarom moet het nou zulk mooi weer zijn?

Albert Lubbers is blij met het vernieuwde zwembad (Foto: RTV Noord)

Nog vijf nachtjes slapen en dan kunt u weer zwemmen in De Papiermolen in Stad. Omdat het bad gerenoveerd werd, was het vorig jaar tijdens de warmste zomer in jaren gesloten.

'Soms keken we wel eens naar boven en zeiden we: Waarom moet het nou zulk mooi weer zijn? We hadden graag De Papiermolen op dat moment open gehad', zegt Albert Lubbers van de gemeente Groningen, dat het bad in beheer heeft.



Pronkstuk

Het pronkstuk van de renovatie is misschien wel de muurschildering die weer in originele staat is hersteld.

'Hij is bijna 65 jaar oud. Het was wel een dingetje om de originele tekening weer terug te krijgen.'

Een ander opmerkelijk verschil met hoe het was, is de kleur van de tribunes. Die zijn teruggebracht in de originele witte kleur.

Technische snufjes

Verder is er veel geïnvesteerd in duurzaamheid. Zo is er nu een hydraulische overkapping om ook 's nachts het water warm te houden.

Maar er zijn nog veel meer technische snufjes,. Zo wordt het zwemwater verwarmd door middel van riothermie.

'Een heel moeilijk woord, maar het komt erop neer dat wij de energie halen uit het rioolwater', legt Lubbers uit. 'We gaan ervan uit dat we de investering die is gedaan wel terugverdienen.'

Lees ook:

- Meterslange muurschildering als klapstuk van opknapbeurt Papiermolen

- Grote test voor De Papiermolen: is het zwembad waterdicht?

- Zo ziet de verbouwing van zwembad De Papiermolen eruit