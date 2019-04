Cursussen moeten mensen aan baan in het groen helpen

Staatsbosbeheer gaat in het gehucht Peebos cursussen aanbieden waarmee deelnemers groencertificaten kunnen behalen. Doel van de cursussen is meer mensen te interesseren voor een baan in het groen- of natuuronderhoud.

Jan Been Verslaggever

Voor het project werkt Staatsbosbeheer samen met onder meer Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de gemeente.

Taakstraf uitdienen

Het opleidingscentrum komt in de werkschuur in Peebos. Er worden straks zowel theorie- als praktijklessen gegeven. Om ruimte te kunnen bieden aan de nieuwe activiteiten, moet de werkschuur worden uitgebreid.

De werkschuur in Peebos is een plek waar mensen samenkomen voor dagbesteding of voor het uitdienen van een taakstraf. Ze helpen mee om bijvoorbeeld het Blotevoetenpad en andere natuurpaden te onderhouden.

'We willen dat meer gaan formaliseren door ook de mogelijkheid te bieden een groencertificaat te halen', zegt Nico Boele van Staatsbosheer.

Zonder certificaat geen baan

Mensen kunnen straks een certificaat halen voor bijvoorbeeld kettingzagen, motormaaien en andere praktische bezigheden. 'Met die certificaten in de hand hopen we de stap naar een baan in het natuuronderhoud gemakkelijker te maken', zegt Boele. Medewerkers van Staatsbosbeheer gaan de cursussen geven.

'We horen vaak van de mensen die hier komen dat ze het leuk vinden om te werken in de natuur. Maar omdat ze niet de juiste papieren hebben is een baan moeilijk te vinden', constateert Boele.

'Op deze manier willen we ze op weg helpen. Daar helpen we niet alleen de mensen mee, maar ook ons zelf, want de groeisector is altijd op zoek naar nieuwe medewerkers.'