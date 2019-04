Miljoenen euro's zijn net niet genoeg voor centrumplan Oude Pekela

Het centrum van pekela, voordat het gebouw rechts was gesloopt. (Foto: Google Streetview)

Er is twee ton extra nodig om het ambitieuze centrumplan in Oude Pekela volledig vorm te kunnen geven. In totaal ligt er iets meer dan vijf miljoen euro op tafel, maar dat blijkt na een doorrekening 'net' iets te weinig.

Dinsdagavond zou politiek Pekela ervoor kiezen om wel of geen extra geld beschikbaar te stellen, maar door een fout van de gemeente is dat besluit uitgesteld.

Twee ton

In totaal ligt iets meer dan vijf miljoen euro op tafel. Drie miljoen komt van de gemeente Pekela zelf, de andere twee miljoen is afkomstig van de provincie. Met dat geld moet de leefbaarheid in het centrum van Oude Pekela verbeterd worden.

Mede door de stijgende bouwkosten ziet wethouder Hennie Hemmes nu dat de beschikbare miljoenen net niet toereikend zijn. Hemmes: 'Wij zitten wat aan de krappe kant. En wij vragen het geld liever vooraf dan dat wij achteraf bij de raad moeten aankloppen.'

Het centrumplan zou zonder de twee ton extra wel doorgang kunnen vinden, maar dan heb je volgens Hemmes 'een uitgekleed plan'. 'Het kan wel, maar dan krijg je bijvoorbeeld goedkopere stenen en goedkopere bomen. Of helemaal geen bomen, dat kan ook nog.'

Onduidelijkheid

En juist over dat punt ontstond onduidelijkheid. Het is onbekend wat de exacte gevolgen zijn van het niet beschikbaar stellen van het bedrag. Er zijn geheime stukken waarin staat wat bepaalde onderdelen van het project kosten. Daarmee hebben de politieke partijen inzicht in waar het geld naartoe gaat. Die stukken zijn geheim, omdat aannemers anders kunnen inspelen op de cijfers die de gemeente heeft ingecalculeerd.

Maar die stukken zijn niet bij de partijen terecht gekomen; een slordigheid van de gemeente. Daarom is het besluiten om wel of niet in te stemmen met twee ton extra uitgesteld tot waarschijnlijk 28 mei.

Terugverdienen

Wel is bekend hoe de twee ton, mocht het extra uitgegeven worden, uiteindelijk terugverdiend moet worden. Op de zogenaamde 'Kooistralocatie', op enkele tientallen meters van het gemeentehuis, moeten zestien appartementen verrijzen. De opbrengst daarvan moet dienen als dekking van de beschikbaar gestelde twee ton.

Hemmes: 'Daar komen appartementen voor oudere mensen. Zij hebben moeite met het vinden van een plek in Pekela. Er hebben zich al 55 mensen gemeld voor woningen die daar moeten komen.'

Pekela voert binnenkort gesprekken met projectontwikkelaars. De appartementen kunnen, zoals het nu lijkt, zowel gehuurd als gekocht worden.