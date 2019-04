Huiseigenaren bevingsgebied krijgen compensatie voor waardedaling, op basis van postcode (update)

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied in onze provincie worden gecompenseerd voor de waardedaling van hun huis op basis van de postcode waar ze in wonen. Het bedrag kan oplopen tot tienduizenden euro's.

Dat schrijft Minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer. De minister volgt de conclusies van een adviescommissie die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de vergoeding van waardedaling door aardbevingen.

Alle huiseigenaren komen voor de regeling in aanmerking. De regeling, die eenmalig is, staat los van de afhandeling van aardbevingsschade.

Waardedaling per gemeente

In de gemeente Loppersum, in het hart van het bevingsgebied, kan de waardedaling oplopen tot 12,9 procent van de WOZ-waarde op 1 januari 2019. In de (voormalige) gemeenten Oldambt, De Marne en Zuidhorn ligt de berekende waardedaling het laagst: 2,4 procent.

Update 11.20 uur: Dit is volgens het rapport de maximale waardedaling per gemeente die gecompenseerd kan worden. De daadwerkelijke compensatie kan echter verschillen per postcode:

- Loppersum: -12,9%

- Eemsmond: -6,5%

- Appingedam: -6,5%

- Ten Boer: -5,8%

- Bedum: -5,0%

- Slochteren: -4,5%

- Winsum: -3,3%

- Delfzijl: -2,7%

- Groningen: -2,6%

- Hoogezand-Sappemeer: -2,5%

- Menterwolde: -2,5%

- De Marne: -2,4%

- Oldambt: -2,4%

- Zuidhorn: -2,4%

Het complete advies kan je hier lezen (let op: PDF-document). De regeling kijkt onder meer naar imagoschade, de grondversnelling en het aantal bevingen in een gebied.

Per volgend jaar

De nieuwe regeling gaat volgend jaar in, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De nieuwe compensatieregeling komt in plaats van de oude waarbij huiseigenaren alleen een vergoeding kunnen claimen bij de NAM als ze hun huis verkopen.

Rekening naar de NAM

Het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat zich bezighouden met de afhandeling van de waardedalingcompensatie. De rekening gaat wel naar de NAM. Die kan oplopen 'naar een half tot een heel miljard euro', zegt Wiebes tegen Radio 1.

'Waardedaling is ook schade en mensen hebben recht op vergoeding daarvan', stelt Wiebes.

Het wetsvoorstel voor de oprichting van het instituut, waarin ook de huidige Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zal opgaan, ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

'Kritiekpunt niet overgenomen'

'We hebben twee keer het concept in kunnen kijken. Een belangrijk kritiekpunt is niet overgenomen', zegt voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging tegen Radio 1.

'Waardedaling is niet genoeg voor mensen met zwaar beschadigde panden die geen uitzicht meer hebben. Daarvoor zou geen percentage moeten gelden van tien procent, maar eerder van 45 procent.'

