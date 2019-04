Wat betekent de compensatieregeling voor jou? (update)

We zetten een aantal belangrijke vragen over de waardedaling-compensatie op een rij.

1) Wat heb ik hier aan?

De maximale waardedaling verschilt per gemeente en in de gemeente weer per postcode. Het uitgangspunt is de WOZ-waarde van een woning op 1 januari 2019. De compensatie wordt berekend met de volgende formule:

Een rekenvoorbeeld: een woning heeft op 1 januari 2019 een WOZ-waarde van 200.000 euro. In dit voorbeeld gaan we uit van 10% compensatie (x) voor waardedaling. De compensatie komt volgens de formule in dit rekenvoorbeeld uit op 22.222,22 euro.

Voor een indicatie van wat het voor jou betekent is hieronder rekenmachine waarbij op gemeenteniveau ingevuld kan worden wat voor jou de mogelijke compensatie is. De percentages kunnen op postcodeniveau verschillen. (Vul hele getallen in zonder punten of komma's).

Mogelijke aardbevingscompensatie

De bedragen zijn slechts een indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De gemiddelde compensatie verschilt per gemeente. In Loppersum is de gemiddelde compensatie het hoogst. In gemeenten verder van het centrum zoals Zuidhorn en Oldambt is de compensatie gemiddeld het laagst.

In elke gemeente wordt weer gekeken naar de waardedaling per postcode. Het feit dat de gemeente Groningen, Oldambt of Zuidhorn wordt genoemd in het advies voor de compensatie, wil niet zeggen dat iedere huiseigenaar in een gemeente recht heeft op compensatie.

'In sommige gevallen is de waarde van de huizen in het gebied zelfs gestegen', zegt een woordvoerder van Wiebes daarop.

Het complete advies over de compensatie voor waardedaling kan je hier lezen (let op: PDF-document). De waardedaling wordt onder andere berekend op de imagoschade van het gebied, de grondversnelling en het aantal bevingen in een gebied.

Maar wat gebeurt er met die compensatie, als je hem ontvangt?

Om daar inzicht in te kunnen geven, raadplegen we twee documenten op de website van de Belastingdienst (deze en deze). De compensatie voor de waardedaling krijgt dezelfde behandeling als andere vergoeding(en) van aardbevingsschade.

2) Wat zijn de gevolgen voor toeslagen?

Ontvang je zorgtoeslag, kindertoeslag of huurtoeslag? Dan hoef je je niet druk te maken over de hoogte daarvan op het moment dat je een vergoeding voor aardbevingsschade ontvangt. De vergoeding heeft geen gevolg voor de toeslag.

De vergoeding van aardbevingsschade aan je eigen woning telt wel mee als vermogen, maar alleen als je de schadevergoeding op 1 januari (na het jaar van de vergoeding) nog in je bezit hebt.

In onderstaande tabel staat wat je maximale vermogen mag zijn voor bepaalde toeslagen:

Cijfers 2019

Maximaal vermogen voor huurtoeslag

- Zonder toeslagpartner € 30.360

- Met toeslagpartner € 60.720

Maximaal vermogen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget

- Zonder toeslagpartner € 114.776

- Met toeslagpartner € 145.136

Bron: https://www.belastingdienst.nl

3) Is de schadevergoeding belastingvrij?

Heb je een eigen woning? Dan is de schadevergoeding belastingvrij. Dat geldt ook voor de schadevergoeding aan de inboedel. Dat laatste geldt ook als in een huurwoning woont of als je een vakantiewoning in je bezit hebt.

Krijg je een vergoeding voor het herstellen van een Rijksmonument? Ook dan is de schadevergoeding belastingvrij. De gemaakte kosten zijn niet afrekbaar in de aangifte.

4) Wanneer wordt de vergoeding wel belast?

Als je inkomsten hebt uit overig werk én je hebt een pand dat valt binnen je zakelijk vermogen (zoals een winkelpand of restaurant), dan wordt de schadevergoeding wél belast. De kosten van de aardbevingsschade zijn wel aftrekbaar.

Onder overig werk verstaat de Belastingdienst onder andere gastdocenten, postbezorgers en mensen die werkzaamheden via internet uitvoeren zoals je huis verhuren via online platforms zoals Airbnb, of mensen die inkomsten genereren uit handel via internet.

Heb je een bv en gebruikt die bv een pand dat in jouw bezit is? Ook dan wordt de schadevergoeding belast.

Update: Er is een rekenmachine toegevoegd om een indicatie van de compensatie te zien.



