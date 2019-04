Greenpeace dreigt met kort geding tegen kolencentrale Eemshaven

De klimaatactivisten willen dat de centrale binnen tien dagen stopt met het bijstoken van niet-duurzaam materiaal.

In strijd met afspraken

Het kabinet besloot eerder dat RWE moet sluiten als er vóór 2030 niet is overgestapt op duurzamere brandstoffen. Daarnaast werd in het energieakkoord in 2013 een compromis bereikt over het bijstoken van biomassa in kolencentrales.

Volgens de milieuorganisaties zou dit alleen mogen wanneer het materiaal aan de duurzaamheidseisen voldoet.

Uit recent onderzoek blijkt volgens Greenpeace dat RWE en twee andere centrales in het land nu in strijd handelen met de gemaakte afspraken.

RWE Eemshaven

De kolencentrale in de Eemshaven opende in 2015 haar deuren. De bouw kostte ruim 2,5 miljard euro.

RWE is om een reactie gevraagd, maar het bedrijf heeft nog niet kunnen reageren.

