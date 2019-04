Plan voor de uitbreiding van gasopslag Langelo voor iedereen in te zien

Momenteel past er vijf miljard kubieke meter gas in de opslag bij Langelo, gelegen tussen het Drentse Roden en Norg. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil die capaciteit verhogen naar zes miljard kubieke meter. De NAM wil daarmee toekomstige gastekorten sneller op kunnen vangen.

'Enige optie om gaswinning af te bouwen'

Al eerder adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de capaciteit in Langelo uit te breiden. Volgens SodM is meer gasopslag in Langelo de enige optie om de gaswinning in Groningen af te bouwen en het risico op aardbevingen te verkleinen. De winning van gas in Groningen kan dan geleidelijker gebeuren.

Geen link met sluiting locatie Grijpskerk

Volgens de NAM heeft de uitbreiding van de opslag in Langelo niets te maken met de sluiting van de gasopslag in Grijpskerk, waar hoogcalorisch gas wordt opgeslagen.

'Het gaat in Langelo om laagcalorisch gas, dat ook thuis wordt verbruikt. Daar moeten we in Nederland altijd genoeg van hebben, bijvoorbeeld voor als het kouder wordt', zegt een woordvoerder van het oliebedrijf.

'Aardbevingsrisico'

Toenmalig gasminister Kamp gaf in 2017 al groen licht voor de verhoogde opslagcapaciteit aan de NAM, ondanks dat dat gepaard kan gaan met mogelijke aardbevingen met een kracht van 3.6 tot 4 op de Schaal van Richter. Gemeenten Leek en Noordenveld stapten daarop naar de Raad van State.

Burgemeester Klaas Smid van gemeente Noordenveld zei eerder dat hij niet wil dat de risico's voor inwoners van het gebied rondom de gasopslag toenemen.

'Toegangspas' naar de Raad van State

Mensen die het niet eens zijn met het plan om de capaciteit te verhogen, kunnen een zienswijze indienen. Alleen mensen die een zienswijze indienen op het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit kunnen later naar de Raad van State stappen.

Het plan en de onderliggende onderzoeken zijn van 26 april tot en met 6 juni te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl. De papieren versie van het plan ligt klaar in de gemeentehuizen Westerkwartier in Leek en Noordenveld in Roden. Economische Zaken organiseert op 14 mei een informatieavond in congrescentrum De Brinkhof in Norg.

Via RTV Drenthe

Lees ook:

- Leek verzet zich tegen gasbesluit Wiebes (oktober 2018)

- SodM: Sla meer gas op in Langelo om Groningen te ontlasten (juli 2018)

- NAM: Kans op beving van 4.0 bij Langelo (oktober 2017)

- Lees hier alles over gaswinning en aardbevingen