Lycurgus mag van volleybalbond ook volgend jaar in eredivisie spelen

RTV Noord bracht in februari het nieuws dat de club bestuursproblemen en anderhalve ton tekort had. Dat had niet alleen gevolgen voor de uitbetaling van spelerssalarissen, maar ook voor de licentie.

Strengere eisen

Sinds 2016 moeten alle clubs van de Nevobo voldoen aan strengere financiële, bestuurlijke en beleidsmatige eisen. Door de situatie waarin Lycurgus zich eerder dit seizoen bevond, bestond de kans dat de licentie ingetrokken zou worden.

Redding

In maart stond zoutwinningsbedrijf Nedmag uit Veendam op als redder, door te helpen het tekort bij Lycurgus te dichten. Ook is de kans aanwezig dat het bedrijf de nieuwe hoofdsponsor wordt van de club, beide partijen zijn daarover in gesprek.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het vormen van een nieuw bestuur. De manier waarop Lycurgus werkt aan de toekomst, overtuigde de Nevobo om ook voor volgend seizoen een licentie te verlengen.

Reactie Nevobo

'Tijdens het proces hebben we goed contact met elkaar gehad. Ook na de verstrekking van de licentie blijven we in nauw contact om het proces bij Lycurgus te volgen en eventueel te helpen', aldus een bondswoordvoerder tegenover RTV Noord.

Vierde titel op rij?

Lycurgus strijdt, ondanks de problemen waar de club in zat, voor de vierde landstitel op rij. De Groningers begonnen de finaleserie tegen Orion uit Doetinchem afgelopen zondag met een 3-1 overwinning. Komende zondag reizen de Groningers voor de tweede wedstrijd af naar Doetinchem.

Volleybalbond Nevobo heeft naast Lycurgus ook alle andere clubs die dit seizoen in de eredivisie uitkomen een nieuwe licentie verstrekt. Dat betekent dat de eredivisie er -op basis van de licenties- volgend jaar zo uit ziet: -Abiant Lycurgus

-Achterhoek Orion

-Advisie/SSS

-Draisma Dynamo

-Sliedrecht Sport

-SV Land Taurus

-TT Papendal/Arnhem

-VoCASA

-Zaanstad

-CAS-CRM/ZVH (promovendus, onder voorbehoud)

