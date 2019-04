Lycurgus: 'We zijn ervan overtuigd dat we weer kunnen meedoen in de top'

Door de financiële en bestuurlijke problemen was de kans aanwezig dat de club niet aan de eisen voor licentieverlenging zou kunnen voldoen. Maar nu de problemen voorbij lijken te zijn, ziet het er weer goed uit voor Lycurgus.

'We stonden er heel slecht voor. Maar met de komst van Nedmag zijn de kaarten aanzienlijk beter komen te liggen.'

Nieuw bestuur

Er wordt momenteel gewerkt aan het samenstellen van een nieuw bestuur, zegt Auwema.

'Er staan een aantal mensen aan de zijlijn te trappelen, zoals het nu lijkt worden die binnenkort geïnstalleerd. Ook dat heeft de Nevobo wel vertrouwen gegeven.'

'Open kaart gespeeld'

De gesprekken met de volleybalbond zijn volgens Auwema 'heel zwaar', maar 'wel in goede sfeer verlopen'.

'Er is twee keer intensief met elkaar gesproken en daarnaast is veel informatie uitgewisseld via de telefoon en per mail. Er is open kaart gespeeld.'

'We zijn er nog niet'

Ondanks dat er nog wat vraagtekens zijn, ziet Auwema het zitten voor volgend seizoen.

'Wij kunnen volgend jaar gewoon in de eredivisie spelen. Dat is niet onbelangrijk, als je ambities hebt. We zijn er nog niet. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we weer kunnen meedoen in de top van Nederland.'

Lees ook:

- Lycurgus mag van volleybalbond ook volgend jaar in eredivisie spelen