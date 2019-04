Explosieve stof Augustinus College door EOD tot ontploffing gebracht (update)

In een scheikundelokaal van CSG Augustinus aan de Admiraal de Ruyterlaan in de stad Groningen zijn vaten aangetroffen met de explosieve stof picrinezuur.

De omgeving is uit voorzorg afgezet. Eerst was niet duidelijk om welke stof het ging. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) laat nu weten dat het om de gevaarlijke stof picrinezuur gaat.

Uit de verzameling

Volgens Ritske Pieter Tulner, directeur van de CSG Augustinus, werd de stof opgeslagen in een afgesloten ruimte van het scheikundelokaal. 'Het gaat om één van de vele stoffen die we door de jaren heen hebben verzameld. In dit geval is het picrinezuur. Dat kan uitdrogen en vervolgens explosief worden.'

Daarom is het zekere voor het onzekere genomen, zegt Tulner. 'Een lid van onze technische staf controleerde de voorraadkast en vond de stof. Die stelde vast dat we de stof op een zorgvuldige manier moesten verwijderen. We hebben toen direct de brandweer ingeschakeld.'

De EOD heeft de vaten afgevoerd en de stof tot ontploffing gebracht.

Niet meer in gebruik

Picrinezuur wordt tegenwoordig niet meer gebruikt in de scheikundelessen, vertelt de schooldirecteur. 'Het is echt een restant van lessen uit het verleden.'

Vanwege de vakantie waren er geen leerlingen op de school aanwezig.

Eerder RUG ontruimd door dezelfde stof

De explosieve stof picrinezuur zorgde er vorig jaar december voor dat een gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moest worden ontruimd. De stof werd later op een braakliggend terrein achter het gebouw tot ontploffing gebracht. Het ging toen om twee blikken van ongeveer een kilo.

Dit bericht is bijgewerkt met informatie over de stof die is gevonden.

