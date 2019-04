'Onderzoek bewijst gelijk van gemeenten die meer geld willen voor jeugdhulp'

Gemeenten trekken al langer aan de bel over de toename van jongeren die jeugdhulp nodig hebben; onderzoek bevestigt dat beeld nu. Wethouder Johan Hamster van Stadskanaal: 'We krijgen te weinig geld voor het huidige aantal jongeren'.

Minister Hugo de Jonge heeft een analyse naar de Tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat de totale jeugdhulp tussen 2015 en 2017 met twaalf procent is gegroeid.

Die cijfers zijn volgens de onderzoekers niet helemaal betrouwbaar, omdat 2015 een jaar met opstartproblemen was. Gemeenten hadden de jeugdhulp toen net onder hun verantwoordelijkheid gekregen. Maar dat steeds meer kinderen jeugdhulp krijgen staat vast.

Wijkteams

Een groot deel van de toename komt volgens de onderzoekers door de wijkteams die kinderen en jongeren helpen. Een deel van de toename wordt ook verklaard doordat wijkteams beter vastleggen wie ze helpen.

Er staan niet voldoende financiële middelen tegenover de volumegroei Johan Hamster - Wethouder (CU) Stadskanaal

Volgens wethouder Hamster, die op het gebied van jeugdhulp voor alle Groningse gemeenten spreekt, bewijzen de cijfers hun gelijk. 'Dit is wat we aldoor zeggen; dat er niet voldoende financiële middelen tegenover de volumegroei staan.'

Hij wijst erop dat over de jaren 2017 en 2018 de tekorten in Groningen alleen maar oplopen. In 2017 hadden we 150 miljoen te besteden en een tekort van dertig miljoen. In 2018 hadden we 160 miljoen en een tekort van veertig.'

Den Haag moet bijspringen

Volgens Hamster moet Den Haag nu over de brug komen met meer geld in de onderhandelingen met de Vereniging Nederlandse gemeenten. 'Ik snap dat het Rijk niet in het wilde weg geld gaat uitdelen. Maar we hebben nu een stevige onderbouwing van onze claim dat het uit de pas loopt.'

