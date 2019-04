Drie vrouwelijke wetenschappers krijgen hoge onderscheidingen (update)

Drie vrouwelijke hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is de hoogste koninklijke onderscheiding die tijdens de lintjesregen in onze provincie is uitgereikt.

Prof. dr. Linda Steg, prof. mr. dr. Martha Roggenkamp en prof. dr. ir. Jacqueline Scherpen kregen de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Den Oudsten in het Stadhuis van Groningen.

Ook prof. dr. Oscar Kuipers ontvangt deze onderscheiding, maar hij is op dit moment in het buitenland. Hij is vrijdagmorgen gebeld door Den Oudsten en ontvangt zijn lintje op een later moment.

Martha Roggenkamp

Roggenkamp is hoogleraar Energierecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Ze is de eerste hoogleraar Energierecht in Nederland en wereldwijd geldt zij als pionier in haar vakgebied, dat zij internationaal op de kaart heeft gezet.

'Ik ben hier heel blij mee. Dit voelt als loon naar werken', reageert Roggenkamp. 'Dit is een heel nieuw vakgebied. Je bent dat aan het opzetten en promoten. Het is heerlijk om dan te horen dat dit gewaardeerd wordt.'

Roggenkamp had vooraf wel een vermoeden dat ze zou worden gedecoreerd. 'Normaal ben ik op vrijdag nooit in Groningen, maar nu werd ik wel geacht hier te zijn. Op de dag voor Koningsdag. Dus dan ga je een beetje nadenken', lacht ze.

Jacquelien Scherpen

Scherpen is hoogleraar Discrete Technologie en Productie Automatisering aan de Faculty of Science and Engineering van de RUG. Ze behoort op het gebied van meet- en regeltechniek tot de meest toonaangevende wetenschappers van de wereld.

Scherpen is 'heel erg blij' met de onderscheiding. 'Ik heb dit niet zien aankomen.' In zijn speech zei Den Oudsten dat Scherpen geldt als een inspiratiebron voor haar studenten. Een mooi compliment, vindt ze. 'Maar ik vind mijn vak erg leuk en dat probeer ik over te brengen.'

Linda Steg

Steg is hoogleraar Omgevingspsychologie van de Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen van de RUG. Ze geldt internationaal als een van de meest vooraanstaande experts op haar vakgebied.

De afgelopen 25 jaar heeft Steg haar expertisegebied, de omgevingspsychologie, toegepast op maatschappelijke vraagstukken van deze tijd: energietransitie en klimaatverandering. Zo heeft ze onderzocht hoe we milieubewust gedrag kunnen begrijpen, voorspellen en beïnvloeden.

Steg voelt zich vereerd door de onderscheiding: 'Het is altijd leuk om erkenning te krijgen. Niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen met wie ik samenwerk. Want het is altijd iets wat je samen doet. Dus dit is ook een lintje voor mijn collega's.'

Oscar Kuipers

Kuipers is hoogleraar Moleculaire Genetica bij het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) van de Faculty of Science and Engineering van de RUG. Hij houdt zich bezig met bijvoorbeeld het verbeteren van de voedselveiligheid en het bestrijden van antimicrobiële resistentie (AMR).

De versierselen die horen bij de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Foto: ANP



Update: aan het oorspronkelijke bericht zijn de reacties van de gedecoreerden toegevoegd.