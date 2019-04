Gemeente: geen asbest in luchtmonsters, sporthal Scherphorn gaat weer open

Twee weken geleden werd de sporthal per direct gesloten nadat er tijdens renovatiewerkzaamheden asbest in de ventilatiekanalen was gevonden. De werkzaamheden werden bovendien meteen stilgelegd.

Geen asbest in luchtmonsters

De gemeente liet een gespecialiseerd bureau vervolgens onderzoeken of er via de luchtbehandelingsinstallatie asbestdeeltjes in de lucht waren terechtgekomen. Daarvoor werd op verschillende plaatsen in de hal de luchtkwaliteit onderzocht. In de genomen luchtmonsters werd geen asbest gevonden.

Uit een inventarisatie blijkt dat in de sporthal op verschillende plaatsen wel asbest is verwerkt. De gemeente volgt het advies van het onderzoeksbureau op om dat weg te halen. Dat gebeurt tijdens de zomervakantie.

Sporthal weer open

De gebruikers van de hal -twee basisscholen en zes sportverenigingen- zijn inmiddels door de gemeente geïnformeerd dat Scherphorn weer zonder problemen kan worden gebruikt.

Door de tijdelijke sluiting van de sporthal moesten de Koningsspelen op basisschool De Noordkaap worden afgelast.

