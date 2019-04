Gemengde gevoelens na spoeddebat ESD: 'Veel onduidelijk gebleven'

De aanvragers van het spoeddebat omtrent ESD-SIC hebben gemengde gevoelens overgehouden. Daar waar de Partij voor het Noorden tevreden is met de aangekondigde maatregelen, zijn de SP en de Partij voor de Dieren teleurgesteld in het provinciebestuur.

'De omwonenden hebben niet veel duidelijkheid gekregen vandaag', zegt SP-voorman Jan Hein Mastenbroek.

'De vragen die er waren, blijven staan. Wat ons betreft moet er veel forser ingegrepen worden bij ESD. Er is eigenlijk niets gedaan met de toch best schokkende uitkomsten rondom de sneeuwmetingen in januari.'

'Er wordt nu opgetreden'

De Partij voor het Noorden is wel tevreden met de aangekondigde maatregelen die gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) aankondigde.

'Ik ben blij met de uitkomsten van deze vergadering', zegt fractievoorzitter Dries Zwart. 'Wij zijn niet voor sluiting van ESD, maar er moet wel opgetreden worden. Dat gebeurt nu.'

De SP, PVV en de Partij voor de Dieren zijn wel voor al dan niet tijdelijke sluiting van ESD. Maar een meerderheid gaat mee in de lijn van gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks).

'Wij stellen vast dat er al meer dan 40 jaar discussie is over ESD', zegt statenlid José van Schie (Partij van de Arbeid). 'Die discussie moet zo langzamerhand tot een einde komen. Afgelopen periode heeft het provinciebestuur een aantal maatregelen in werking gezet. Die steunen wij. Wat ons opvalt is dat wanneer het gaat om SIC-vezels, er eigenlijk geen norm is waaraan je kunt toetsen.'

Er worden dwangsommen uitgedeeld

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) zegt dat de provincie het probleem weldegelijk serieus heeft genomen.

'We hebben direct analyses laten maken, rapporten geschreven en duiding gegeven', zegt ze. 'De SIC-vezels die kankerverwekkend zijn, zijn niet eerder gesignaleerd. Vandaar dat we dit traject volgen. Daar houden we ons ook aan, want anders gaan we, populair gezegd, nat bij de rechter.'

Dat traject bestaat voorlopig uit handhaven op de uitstoot van de kankerverwekkende SIC-vezels. Homan benadrukt dat er in eerste instantie gehandhaafd zal worden en er mogelijk dwangsommen worden uitgedeeld.

Niet vooruitlopen

De Partij voor de Dieren wil weten welke maatregelen na dat handhavingstraject volgen.

'Volgt er dan een nieuw handhavingstraject?', vraagt Statenlid Ankie Voerman zich af. 'Of wordt het hele productieproces dan direct stilgelegd?'

Homan gaat daar niet direct op in. Homan herhaalt de uitvoering van de huidige strategie, en wil niet vooruitlopen op de zaak. 'Dit is eerst het hoogst haalbare', zo geeft ze aan.

Hoe ontstaan blazers bij ESD?

