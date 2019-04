Acantus bouwt 26 gasloze woningen in Oost-Groningen

De huizen komen aan de Kloosterlaan in Heiligerlee, de Meidoornlaan in Nieuwe Pekela en de H.J. Siemonsstraat en H. Schwertmannweg in Finsterwolde. De woningen worden later dit jaar opgeleverd en grotendeels in een fabriek gemaakt.

Buitenzijde anders, binnenkant gelijk

Het gaat zowel om rijtjeswoningen als twee-onder-één-kapwoningen. Aan de binnenzijde zijn alle huizen gelijk.

De woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens en bedoeld voor jong en oud. Alle huizen zijn levensloopbestendig.

Renovatie, nieuwbouw en sloop

'We stemmen de woningen continu af op de woonvraag', zegt Acantus-bestuurder Anita Tijsma.

'Dit doen we onder meer door verouderde huizen energiezuiniger te maken. Daarnaast bouwen we nieuwe huizen die beter voldoen aan de wensen en behoeften van huurders. We slopen vervolgens verouderde huizen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.'