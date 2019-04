Westerwolde houdt hoop op volwaardig politiebureau Ter Apel

De gemeente Westerwolde houdt hoop op de terugkeer van een volwaardig politiebureau in Ter Apel. De Tweede Kamer stemde daar dinsdag juist tegen.

Burgemeester Jaap Velema (D66) van Westerwolde hoopt dat de motie waar over werd gestemd 'op een later moment in een andere setting opnieuw wordt ingediend, en dan steun krijgt van de Tweede Kamer'.

Meerdere wegen naar Rome

Velema denkt dat er ook in dit geval misschien meerdere wegen naar Rome leiden. 'We hebben begin december om verschillende maatregelen gevraagd aan staatssecretaris Harbers. De hoeveelheid agenten die we willen, springt er wat dat betreft uit.'

Harbers zegde bij zijn laatste bezoek aan Westerwolde, zo'n twee weken geleden, toe dat hij zijn best gaat doen meer 'blauw' naar de grensgemeente te krijgen. 'Binnenkort volgt daarom een gesprek met de politieleiding in Noord-Nederland', zegt Velema.

Problemen voorkomen

Velema vindt het overigens nog veel belangrijker dat de problemen in Ter Apel worden voorkomen, dan dat er meer politie aanwezig is.

Staatssecretaris Harbers van Asielzaken wil dat ook. Hij onderzoekt daarom de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum speciaal voor veiligelanders, de groep asielzoekers uit veilige landen die relatief veel overlast veroorzaakt. Burgemeester Velema hoopt dat dit aparte azc niet ook in zijn gemeente terechtkomt: 'Gezien de nationale opgave die deze gemeente nu al heeft lijkt me dat niet logisch.'

Helemaal niet meer langs Ter Apel

Velema heeft het liefst dat veiligelanders zich, bij de komst van zo'n azc, helemaal niet meer in Ter Apel melden. Dat zou betekenen dat het aanmeldproces voor asielzoekers op de schop moet: Alle asielzoekers die Nederland binnenkomen, moeten zich nu namelijk in Ter Apel melden. Daarbij maakt het niet uit wat hun land van herkomst is.

Plek voor agenten?

Mochten de door Westerwolde zo gewenste agenten trouwens toch beschikbaar komen, dan heeft de gemeente plek voor ze, ook al wordt het voormalige poltiiebureau momenteel verhuurd.

'We zijn in gesprek met de huurder. Er wordt hard aan gewerkt dat pand weer beschikbaar te krijgen. Maar als er morgen meer agenten beschikbaar zijn, zorgen we op een andere plek voor goed onderdak.'

