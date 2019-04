Bauke Mollema beste Nederlander in Waalse Pijl

Alaphilippe, die de Waalse Pijl vorig jaar ook al won, achterhaalde vlak voor de finish de Deen Jakob Fuglsang.



Verrassen

De Fransman reed afgelopen zondag in de Amstel Gold Race ook lang vooraan met Fuglsang, maar liet zich in de laatste meters verrassen door Mathieu van der Poel. Die laatste ging in de Waalse Pijl niet van start. Mollema werd vorig weekeinde twaalfde.

Vijfde keer top tien

Het was voor Mollema de vijfde keer dat hij in de top tien eindigde in de Waalse Pijl.

Na afloop zei Mollema dat hij tevreden is over de vorm. Wel slaat hij Luik Bastenaken Luik over. Dat stond al in de planning. 'Want de Giro is mijn hoofddoel”, aldus Mollema. 'Maar ik had met deze benen best Luik-Bastenaken-Luik willen rijden.”

Hoogtestage

Hij gaat nu op hoogtestage als voorbereiding op de Ronde van Italië. De Giro begint op 11 mei in Bologna.

