Drenthe Tours gaat asielbus Ter Apel-Emmen invullen

Met het opzetten van de pendeldienst moet een einde komen aan de overlast van asielzoekers op de reguliere buslijn 73 tussen Ter Apel en Emmen.

Vanaf 1 mei zal de bus de eerste ritten gaan rijden. Het gaat om een proef van drie maanden. Volgens een woordvoerder wordt er waarschijnlijk een bus voor dertig tot vijftig personen ingezet.

Uitbesteed

Drenthe Tours verzorgt de ritten voor vervoersbedrijf Munckhof, dat weer is ingeschakeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Veiligheidsmaatregelen

Of er ook veiligheidsmaatregelen worden genomen voor de pendeldienst, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Dat zal in overleg met het COA gaan. Ook gaan we in gesprek met Qbuzz over hun ervaringen.'

De pendelbus is alleen bedoeld voor asielzoekers die van Ter Apel naar Emmen gaan, of andersom. Lijn 73 tussen Ter Apel en Emmen zal nog steeds door Qbuzz worden gereden.

Kamervragen

De Tweede Kamer had moeite met de pendelbus, en heeft via een motie van de SP ervoor gezorgd dat de asielzoekers voor de dienst moeten betalen. Volgens de woordvoerder is het nog niet bekend of er ook in de bus zelf een kaartje kan worden gekocht.

