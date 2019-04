Qbuzz: 'Het COA moet eerst een oplossing bedenken voor betaling in asielbus'

Dit is wat buschauffeurs op lijn 73 in Ter Apel meemaken

'Iemand spreekt hier voor zijn beurt. Het contract is nog niet getekend. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is eerst aan zet om een oplossing te bedenken voor de betaling.'

Dat zegt Michel van der Mark van Qbuzz in reactie op het bericht dat Drenthe Tours de pendelbus voor asielzoekers tussen Ter Apel en Emmen gaat verzorgen.

Kaartje vooraf

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aparte pendelbus voor de asielzoekers, maar het vervoer wordt niet gratis. 'Dan kun je dus weer gedoe in de bus verwachten', zegt Van der Mark. 'Als er betaald moet worden, dan moet dat vooraf en niet in de bus. Ze kunnen ook bij het COA een kaartje kopen. Die instantie is in ieder geval aan zet om met een oplossing te komen.'

Filmpje

Woensdag kwam een filmpje naar buiten van een passagier van buslijn 73 tussen Ter Apel en Emmen. Vier asielzoekers hebben een aanvaring met twee stewards in de bus. Vervolgens ontstaat een worsteling.

Aangifte

Van der Mark: 'Dit gebeurt drie tot vier keer in de week. Het gaat om een groep van dertig tot veertig veiligelanders. Je ziet in dit filmpje ook dat er wordt geduwd, maar net niet gespuugd. Het is heel intimiderend, maar niet genoeg voor vervolging. We gaan hier trouwens wel aangifte van doen.'

De buschauffeur en de stewards zijn volgens Van der Mark geschrokken. Maar inmiddels zou het weer goed met hen gaan. 'Het zou niet zo mogen zijn, maar dit is voor hun redelijk normaal.'

