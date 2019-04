Wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen gestaakt, restant uitgespeeld op maandag 29 april (update)

Het restant van de wedstrijd wordt op maandag 29 april uitgespeeld om 20.00 uur in Zwolle. Dan dus de hervatting bij een 1-2 voorsprong voor FC Groningen. Paul Gladon zette vlak voordat het duel gestaakt werd in de 56e minuut de FC weer op voorsprong na de gelijkmaker van Thy. Meteen daarna ging er een kruis over de rest van de wedstrijd.

Supporters bedanken

De spelers van FC Groningen zijn nog naar het uitvak toegegaan om de meegereisde supporters te bedanken. Later volgden de spelers van PEC hun voorbeeld en verliet het publiek het stadion.

Reactie Hans Nijland

'Het zal gek zijn om het van dit duel uit te spelen', aldus de algemeen directeur van FC Groningen. 'Maar volkomen terecht natuurlijk. Ik lag vroeger thuis bij de eerste bliksemschicht al onder de bank. Er staan nog 35 minuten op het programma met onze 2-1 voorsprong'.

Reactie Buijs

FC Groningen-trainer Danny Buijs liet weten dat hij dit nog nooit had meegemaakt. 'Wel dat het stil ligt, maar niet dat het ook definitief gestaakt wordt. Het is dan afwachten. De KNVB heeft ons, trainers, bestuursleden, directie toen bij elkaar geroepen met drie opties: duel wordt helemaal overgespeeld, twee je gaat verder met 1-2 of drie dit is de einduitslag. Natuurlijk wil ik het liefst optie drie haha, maar daar gaat Zwolle niet mee akkoord uiteraard. We zetten nu in op optie twee'.

Goal van Sierhuis

Later werd bekend dat het ook definitief optie twee is geworden. Kaj Sierhuis opende de score in Zwolle. 'Ja lekker om weer te scoren, dat is natuurlijk belangrijk voor een spits', aldus Sierhuis.

Op herhaling

Paul Gladon vulde hem meteen aan. 'Met een prachtige assist van Doan', lachte Gladon. 'We begonnen heel slecht aan de tweede helft, maar gelukkig kon ik de ploeg weer op voorsprong zetten na een goede loopactie van Kaj die twee mensen meetrok. Ik kreeg de bal van Memisevic en kon uithalen. Nu gaan we aanstaande maandag op herhaling, tot dan!', besluit Gladon.

Dit bericht is aangevuld met reacties van Danny Buijs, Hans Nijland, spelers en de datum voor het restant van dit duel.