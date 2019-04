Het Hogeland gaat afvalstoffenheffing gelijktrekken

Inwoners van de vier voormalige gemeenten betalen daar nu nog verschillende bedragen voor. Dat wordt straks één tarief.

Diftar

In Bedum en Eemsmond betalen mensen een vast bedrag per huishouden. In De Marne en Winsum is diftar ingevoerd en betaal je deels voor de hoeveelheid afval die je weggooit.

De gemeente Het Hogeland wil de komende periode van inwoners horen wat zij het liefste hebben: één tarief of diftar. Uiteindelijk beslist de raad aan het einde van dit jaar.

Minder afval

Tegelijkertijd denkt de gemeente na over manieren om het restafval flink te verminderen. Op dit moment levert iedere inwoner nog ruim 200 kilo per jaar in. Dat moet landelijk in 2025 slechts 30 kilo per persoon worden, een flinke uitdaging.

Het Hogeland wil hier samen met inwoners over nadenken. Alleen dan zullen mensen iets aan hun levensstijl veranderen, zo denkt de gemeente.

'Weerstand ontstaat vaak als mensen nieuw afvalbeleid opgelegd krijgen', zo concluderen gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'Het is essentieel dat mensen zelf keuzes kunnen maken in het proces ernaartoe', zeggen de onderzoekers.

Ambitieuze planning

Raadsleden stonden woensdagavond unaniem achter het plan om inwoners bij die keuze voor het tarief te raadplegen. 'Je moet burgers alleen niet overvragen', zegt CDA-raadslid Kor Berghuis, doelend op andere projecten waar de gemeente ook inwoners bij wil betrekken.

Andere partijen, zoals de VVD en de ChristenUnie, maken zich zorgen om de planning. In een halfjaar tijd moeten de scenario's zijn uitgewerkt. Dat is volgens de partijen behoorlijk ambitieus.

Minder betalen?

Volgens wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) is die tijdspanne inderdaad best kort, maar het moet wel.

'Voor 1 januari 2021 moet er één tarief liggen. In aanloop daarnaartoe hebben we tijd nodig om alle maatregelen door te voeren. Daarom gaan we de komende maanden heel hard aan de slag om inwoners hierbij te betrekken.'

Het is echter nog maar de vraag of mensen straks minder kwijt zijn aan afval. Blok: 'In grote lijnen gaat het niet veel uitmaken, denk ik. Maar onze doelstelling is minder afval en uiteindelijk ook minder betalen.'

