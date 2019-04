Lopend Vuur: Een 40-urige werkweek moet weer de norm worden

In Nederland zou het weer heel normaal moeten worden dat er 40 uur wordt gewerkt. Daarvoor pleit Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad in de NRC.

Heerts zegt in het artikel dat ons land de komende twintig jaar een tekort houdt aan vakmensen, als gevolg van de demografie. Door de vergrijzing zijn er te weinig mensen om de economie verder te brengen, aldus Heerts.

'Gekozen gedrag'

Hij wil de huidige beroepsbevolking vragen om meer te gaan werken. 'Dat betekent een grote campagne gericht op deeltijdwerkers. Ik ben niet tegen deeltijd, maar het is in zekere zin gekozen gedrag. Het moet topprioriteit worden de 40-urige werkweek weer de norm te laten worden. Bedrijven zouden kinderopvang kunnen faciliteren', stelt Heerts in NRC. Om het tekort aan goede arbeidskrachten denkt hij ook aan bijvoorbeeld migratie.

In Nederland kenden we eeuwenlang een zesdaagse werkweek. Weken van 75 uur waren heel normaal. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen er wetten om die lange werkweken terug te dringen. Volgens de Arbeidswet van 1919 mocht een werkweek 45 uur duren, later ging dat nog omhoog naar 48 uur. In 1961 kwam de 40-urige werkweek.

In de meeste sectoren is 36 uur nu de norm, vaak in combinatie met bijvoorbeeld ATV-dagen. Ook zijn er mensen die er voor kiezen nog minder te werken. Hoe denk jij, met het oog op de toekomst, hierover?

