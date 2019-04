RTV Noord-lintje 4: Marko valt 60 kilo af en is weer een trotse brandweerman

In aanloop naar de lintjesregen van vrijdag reikt RTV Noord donderdag lintjes uit aan Groningers die altijd klaarstaan voor anderen. Deze toppers krijgen de titel Ridder in de Orde van RTV Noord.

Dit artikel wordt voortdurend aangevuld met nieuwe uitreikingen van RTV Noord-lintjes.

Lintje 4) Marko valt 60 kilo af en is weer een trotse brandweerman

'Mijn man is 12,5 jaar in dienst bij de brandweer en daarom vind ik dat hij wel even in het zonnetje gezet mag worden', zegt Iris Uildriks als Derk Bosscher haar vraagt waarom haar man Marko een RTV Noord-lintje verdient.

Maar Marko is niet zomaar brandweerman, blijkt als Bosscher doorvraagt. Enkele jaren geleden moest de Winschoter het brandweerkorps verlaten omdat hij te zwaar was en geen conditie had. Marko heeft vervolgens keihard gewerkt om weer terug te komen, viel zestig kilo af en onderging een maagverkleining. Het onzekere gevoel van toen heeft plaatsgemaakt voor zelfvertrouwen en Marko mag zich weer een trotse brandweerman noemen.

'Ontzettend lief dat ik genomineerd ben, heel leuk', zegt Marko als hij het lintje en de bijbehorende bos bloemen in ontvangst neemt. Iris krijgt op haar beurt een dikke kus van haar man.

Iris Uildriks nomineerde haar man Marko, die 60 kilo afviel en weer brandweerman kan zijn (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Lintje 3) Liefst 21 stemmen voor supervrijwilligster Lina

Met een smoes werd ervoor gezorgd dat Lina Stelling uit Winschoten nietsvermoedend thuis bleef. 'Dus het lintje wordt een grote verrassing', zegt Greetje, zowel achternicht als vriendin van Lina.

Liefst 21 mensen nomineerden de vrijwilligster, die er met haar stichting De Dichte Knip voor zorgt dat onder meer minima worden geholpen met etenswaren en gebruiksartikelen. 'Ze is er eigenlijk dag en nacht mee bezig', vat Greetje samen.

'O, wat mooi!', zegt Lina als ze wordt geridderd in de Orde van RTV Noord en een bos bloemen uitgereikt krijgt van verslaggever Derk Bosscher. 'Ik zit te denken, nu moet ik ook een ridderpak kopen eigenlijk', grapt ze. De overige aanwezigen moeten hard om de opmerking lachen, waarna nogmaals een gemeend 'dankjewel' volgt.

Lina Stelling nam haar lintje en de bloemen dankbaar in ontvangst (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Lintje 2) 'Deze erkenning vind ik zo mooi voor haar'

'Mijn vrouw zet zich altijd enorm in voor andere mensen en klaagt nooit over zichzelf, terwijl ze zoveel pijn heeft', zegt Nico Postmus uit Finsterwolde. Hij vond dat zijn zieke vrouw Nel dan ook in aanmerking kwam voor een RTV Noord-lintje.

'Ze heeft al jaren spierreuma, artrose, botontkalking en sinds een half jaar ook een gebroken rug', gaat Nico verder. Ondertussen blijft Nel zich voor anderen inzetten, bijvoorbeeld met de jaarlijkse sinterklaas- en kerstactie. Haar ongemakken zet ze dan even opzij. 'Ik ben er niet blij mee, maar ik moet ermee door', zegt Nel over haar fysieke toestand.

Als ze een RTV Noord-lintje overhandigd krijgt, staat ze perplex. 'Wat geweldig! Ongelooflijk, wat lief', reageert ze. 'Ik wist echt van niks'. Toen woensdag telefonisch aan Nico werd bevestigd dat de uitreiking zou plaatsvinden, pinkte hij al even een traantje weg. 'Deze erkenning vind ik zo mooi voor haar', zegt hij trots.

Nico Postmus nomineerde zijn zieke vrouw Nel voor een RTV Noord-lintje (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Lintje 1) 'Ik ben niet de gemakkelijkste'

Voor het eerste lintje ging RTV Noord-presentator Derk Bosscher naar Vlagtwedde, waar Dineke Christians de onderscheiding in ontvangst mocht nemen. Ze werd genomineerd door haar man Henk, die al jarenlang met fysieke ongemakken kampt.

'Je doet al tien jaar geweldig veel en je bent een echte mantelzorger voor me. Je gaat met mij ziekenhuis in en uit en staat altijd maar voor me klaar. En dat valt niet altijd mee, want ik ben niet de gemakkelijkste', vertelt hij zijn vrouw eerlijk.

'Hier had ik niet op gerekend, ik ben echt overrompeld', zegt Dineke verbouwereerd. Maar ze neemt de onderscheiding trots aan. 'Ik vind dit hartstikke mooi', zegt ze.

Henk Christians uit Vlagtwedde nomineerde zijn vrouw Dineke voor een RTV Noord-lintje (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)