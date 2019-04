Kritiek NVM op nieuwe compensatieregeling: 'Scheer niet alles over één kam'

'Je kunt niet alle woningen over één kam scheren om de waardedaling te bepalen', zegt Sjirk de Jong, makelaar bij Brandsma De Jong in Delfzijl en secretaris van de NVM-afdeling Groningen.

Verschillen

'Het ene huis kan veel schade hebben en aanzienlijk in waarde zijn gezakt, terwijl het andere huis amper schade heeft maar wel veel compensatie krijgt. Bovendien heb je in één straat of postcodegebied soms wel vijftien verschillende soorten woningen.'



Woningen individueel waarderen is bijna niet mogelijk, alleen is dit wel héél generiek Sjirk de Jong - Makelaar

Te generiek

In de nieuwe regeling, die woensdag door minister Wiebes gepresenteerd werd, krijgen woningbezitters een vergoeding voor de waardedaling van hun huis, ook als ze dat nog niet verkocht hebben. Alle huiseigenaren in postcodegebieden waar minstens twintig procent van de huizen toegekende schadeclaims heeft ingediend, komen voor de regeling in aanmerking. Een heel verschil met de huidige situatie, zegt De Jong.

'De huidige regeling gaat uit van individuele taxatie, maar je zit nu natuurlijk met een bepaalde omvang. Dat snappen wij ook. De opgave die hier ligt is veel groter en maakt het bijna niet mogelijk om elke woning individueel te waarderen. Je moet dus wel naar een generiek stelsel. Alleen wordt het nu wel héél generiek.'

Maak meer onderscheid

Hoewel individuele taxatie dus onbegonnen werk is, zou De Jong toch graag een extra element toevoegen aan de regeling.

'Je zou bijvoorbeeld bepaalde kenmerken van huizen mee kunnen nemen, zodat de methode meer recht doet aan elk individueel geval. Daardoor beoordeel je de twee-onder-een-kappers niet hetzelfde als vrijstaande woningen.'

Hoge percentages

Ook de verschillende percentages die per postcode aan de waardedaling zijn gekoppeld, doen bij De Jong de wenkbrauwen fronsen.

'Gemiddeld is er sprake van een waardedaling van drie procent in het aardbevingsgebied, met een bandbreedte van één tot vijf procent. Maar voor Loppersum geldt straks een percentage van 12,9 procent. Het lijkt erop dat er een soort koppeling is gemaakt met de schades. Maar de schadebedragen zijn in de praktijk vaak lager dan deze compensatie voor waardedaling.'

'In elk geval kun je met deze regeling niet meer te weinig krijgen. Dat is wel een positief punt.'

Gevolgen voor woningmarkt

Welke gevolgen de nieuwe regeling voor de woningmarkt in het bevingsgebied heeft, kan De Jong moeilijk voorspellen. De huidige regeling heeft volgens hem in elk geval 'geen negatief effect'.

'Mensen zijn tevreden met de prijs die ze op de markt voor hun huis krijgen en zien de regeling doorgaans als een extraatje zodra de woning verkocht is. Door de nieuwe regeling weet je op voorhand welke compensatie je tegemoet kunt zien. Het valt te bezien hoe mensen dat meenemen in hun toekomstige afweging.'

