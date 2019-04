RUG blijft lonken naar China: 'Samenwerken kan nog'

De Vries sprak daar met de president van de China Agricultural University, de universiteit waarmee de RUG een campus had willen opzetten in de stad Yantai. Die plannen werden gedwarsboomd door de universiteitsraad.

'Ik ben optimistisch teruggekomen. Het had ook anders kunnen lopen,' zegt De Vries in de universiteitsraad donderdag. 'Onze compensatiestrategie lijkt te werken.'

Zachte landing

Hij legt die strategie uit als een manier om de mogelijkheden in China open te houden, ook na het afblazen van de campusplannen.

'Daarmee bedoel ik dat we aan de ene kant wat afbouwen en aan de andere kijken waar de mogelijkheden zijn tot samenwerking. Het is om een zachte landing te krijgen. We kunnen wel andere activiteiten in China ontwikkelen. Niet in Yantai, maar in Beijing of met andere universiteiten.'

De Vries gaat in mei naar Yantai om daar nog eens na te praten over de geschrapte plannen voor een campus.

Evaluatie

Ondertussen laat de evaluatie van het mislukte Chinaproject op zich wachten, omdat de RUG nog geen externe onderzoeker heeft kunnen vinden.

De universiteitsraad wil laten onderzoeken hoe het project zo mis heeft kunnen gaan. De evaluatie gebeurt in samenspraak met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Belastinggeld

In juni komt de onderwijsinspectie ook nog met een rapport naar onder meer de herkomst van de private middelen die de RUG aan China heeft uitgegeven. Die mogen namelijk geen publieke oorsprong hebben (lees belastinggeld).

In februari werd al duidelijk dat de RUG dertig procent meer uren heeft besteed aan de Chinese campus Yantai dan het heeft verantwoord. De RUG betaalt daarom alsnog zo'n zeven ton uit eigen zak.

Getorpedeerd

Het plan voor de campus in China werd in januari 2018 getorpedeerd door de U-raad. Een meerderheid had te veel zorgen, bijvoorbeeld over het mogelijke gebrek aan academische vrijheid in het communistische China.

