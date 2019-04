'Wie bijdraagt moet een eerlijk deel van de winst krijgen'

Niet rechtvaardig

Dat de broekriem aangehaald moet worden tijdens een crisis is geen leuke, maar wel een begrijpelijke boodschap. Maar dat van de enorme winst (66 miljard) maar dertig procent naar de medewerkers gaat en zeventig naar de (veelal) buitenlandse aandeelhouders: dat kan ik niet als rechtvaardig uitleggen. Ook niet als verstandig, trouwens. Van een hoger besteedbaar inkomen (dan niet de BTW verhogen natuurlijk…) profiteert niet alleen de individuele werknemer. Daarvan krijgt de gehele economie een kontje, met het MKB als grote winnaar.

Overheid doe het

Iedereen weet dat, iedereen erkent dat, en toch komt die loonstijging er maar niet. Hét moment om dan maar als sector een goed voorbeeld te geven: de overheid is een grote werkgever! En bij het dreigende tekort aan arbeidskrachten neemt ook de concurrentie op salaris toe en zal de markt snel (moeten) volgen met loonsverhogingen. Wie het meest bijdraagt aan de winst, mag daar een eerlijk deel van terugzien op het loonstrookje!

Dankzij loonmatiging

Loon naar werken, dat is een goed uitgangspunt. Maar ja, het ene werk levert meer loon op dat het andere. Over die verschillen kun je decennia lang discussiëren. Feit is volgens mij dat de economische groei die we de afgelopen jaren, na de crisis, weer hebben voor een flink deel te danken is geweest aan loonmatiging. Best uit te leggen als je moet kiezen tussen loonmatiging of werkgelegenheid.

Niet aan de politiek

Inmiddels is de arbeidsmarkt echter weer anders. Er is vraag genoeg. Dan lijkt het me ook logisch dat de lonen weer stijgen. Zo kan iedereen meeprofiteren van de economische groei. Hoe groot die stijgingen moeten zijn, laat ik graag over aan de sociale partners. Geen punt voor de politiek wat mij betreft.

Keihard kapitalisme

Je kunt van het kapitaal en hun politieke loopjongens veel zeggen, maar ze weten de tijdsgeest altijd goed in te schatten. Als de samenleving iets meer empathie vraagt, trekken ze een sociale façade op. In woord welteverstaan. Nooit in daad. Van de beloofde 1000 euro van Rutte tot het pleidooi voor hogere lonen van de jongens van de bank. Zo beschermen ze hun meester, het keiharde kapitalisme, tegen een fundamentele aanval. Met wat populair geroeptoeter als dekmantel hoeven ze de teugels niet aan te trekken.

Eerlijk deel opeisen

Politici hoeven op hun beurt niet op te treden en kunnen de rekening mooi blijven doorschuiven naar werkende mensen. Maar dat zal niet eeuwig duren. Niet als mensen opstaan voor een eerlijk loon voor hard werken. Niet als mensen het masker van het grote kapitaal en haar politieke geestverwanten afrukken. Als alle arbeiders hun eerlijke deel opeisen is het gedaan met de rechtse pret. Dan ruimen we niet langer de rommel op van het feestje, maar zorgen we zelf voor gebak en slingers.

Op de rem

Meer loon? Prima plan. Wie zou dat nu niet willen? En de economie draait uitstekend, zeggen 'ze', dus dan moet het toch kunnen?! Wel vreemd dat het dan dus niet gebeurt. Kennelijk is er ergens iemand die op de rem trapt, de terugtraprem dan welteverstaan. Want het is toch niet meer van deze tijd dat mensen te weinig verdienen?

Geld rondpompen

De roep om meer loon is van alle tijden, en dat het nu eens van alle(rlei) kanten komt, is enkel daarom van belang dat het eigenlijk een uiting is van 'rupsje nooitgenoeg'. Zijn de lonen werkelijk zo laag? En wie gaat die hogere lonen betalen? De consument. Dus… Het is een cosmetische truc die slechts tot gevolg heeft dat geld wordt rondgepompt, en uiteindelijk niemand er beter van wordt.

Geld uitgeven

De Nederlandse economie draait al weer een tijd op volle toeren. Bedrijven maken weer winsten en soms grote winsten. Dat komt nu voor het grootste deel terecht bij eigenaren en aandeelhouders. Zij hebben natuurlijk recht op een deel van de koek, want zij hebben het

ondernemersrisico. Toch is het belangrijk om ook de medewerkers ervan mee te laten profiteren. In de eerste plaats omdat zij het werk hebben verricht dat heeft gezorgd voor een hogere winst, maar ook omdat zij het geld dat ze verdienen weer gaan uitgeven.

Gezond verstand

Daardoor zal het een langere tijd voor de wind blijven gaan. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid, hogere belastinginkomsten en lagere bedragen aan uitkeringen, maar het is bovenal belangrijk om het gevoel weg te halen dat het geld vooral naar de mensen gaat

die het al heel goed hebben. Maar... Laat allen die voor de cao om tafel zitten wel hun gezonde verstand blijven gebruiken.

Prijzen ook omhoog

Het zou mooi zijn dat een ieder profiteert van de economische groei. Echter dit heeft ook een keerzijde: we weten dat bedrijven dit doorberekenen in de kostprijs, dus we schieten er weinig mee op.

Overheid

Dat neemt niet weg dat ook ik vind dat de lonen omhoog moeten. Daarmee zullen ook de uitkeringen stijgen: deze zijn immers gekoppeld. Dat het maar steeds niet lukt, komt omdat men er onderling niet uit komt. Wellicht moet de overheid ingrijpen. Maar of dit verstandig is? We wachten af.

Blij met dode mus

Een algehele beheerste loonsverhoging lijkt op het eerste gezicht een gerechtvaardigde wens. Het kabinet heeft de afgelopen maanden meermalen het beeld geschetst: 'iedereen gaat er dit jaar op vooruit'. Nederlanders zijn hiermee op grote schaal blij gemaakt. Echter, uit de werkelijkheid blijkt nu dat de mensen er niet of nauwelijks op vooruit zijn gegaan.

Zo niet meer

Men houdt niet meer over in de portemonnee. De kosten zijn meegestegen met de inkomsten; een algehele btw-verhoging op etenswaren heeft bijvoorbeeld iedereen getroffen. Rondpompen van geld moeten we voorkomen; afspreken dat de lonen omhoog kunnen gaan om vervolgens overal in dezelfde mate de kosten te zien stijgen. Mijns inziens: zo hoeft het niet weer.