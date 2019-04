Deze dag: Politiechef op Schiermonnikoog hardhandig gearresteerd

Hij wordt afgevoerd. Handen geboeid op de rug, een zak over zijn gezicht. Het gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 27 april 1996.

Lancee wordt verdacht van incest met zijn dochter Bianca, en zelfs van babymoord. De zware beschuldigingen zijn onderbouwd met het verslag van een verhoor van zijn dochter. Margot de Jong van het Groninger Dagblad legde kort daarop de hand op de verslaglegging.

Die blijkt aan alle kanten te rammelen. De 17-jarige Bianca zijn allerlei beweringen over haar vader in de mond gelegd, die ze niet bevestigd.

De hoofdofficier van Justitie Daverschot heeft de andere leden van de 'driehoek', politiechef Veenstra en burgemeester Ouwerkerk, niet gekend in de operatie. Het eigengereide optreden zorgt voor een vertrouwenscrisis in het Groninger bestuursoverleg.

De verhoudingen zijn volkomen verziekt, zo blijkt uit een onderzoeksrapport waarvoor het bureau Bakkenist opdracht krijgt. Justitie opereert op eigen houtje. Niettemin krijgen in het rapport vooral de burgemeester en de politiechef er van langs.

Korpschef Veenstra treedt tandenknarsend af: 'Ik ben genaaid' zegt hij bij vertrek. RTV Noord-collega Goos de Boer publiceerde het rapport-Bakkenist. Terugkijkend op die periode staat hem vooral het beeld voor ogen van 'opgeblazen ego's, die lijnrecht tegenover elkaar stonden'.

De zaak raakt in een stroomversnelling als blijkt dat nota bene de procureur-generaal in Leeuwarden, Dato Steenhuis, werkt voor onderzoeksbureau Bakkenist. Het verklaart voor velen waarom justitie bij de harde conclusies in het rapport buiten schot blijft. Minister Sorgdrager raakt erdoor in politiek zwaar weer. Veel justitiebazen, waaronder de hoogste in rang, Doctors van Leeuwen, moeten het veld ruimen.

Als klap op de vuurpijl treedt kort daarop burgemeester Ouwerkerk af, na de Oosterparkwijkrellen. Hij vraagt van zijn gemeenteraad brede steun, dus ook van oppositiepartijen. Die krijgt hij niet.

Renee Lancee wordt uiteindelijk van alle blaam gezuiverd en heeft een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro gekregen.

Bij verkiezingen twee jaar na de arrestatie, staat hij op het eiland op een onverkiesbare plaats voor 'Liberalen Schiermonnikoog'. Hij wint met voorkeursstemmen een zetel.

Terugkijkend zegt hij twaalf jaar nodig te hebben gehad, 'om dit samen met mijn gezin achter me te laten'. Ook zijn vrouw, zijn andere dochter en haar vriend werden destijds hardhandig in de boeien geslagen en afgevoerd. Allemaal omdat justitie een eigenwijze politiechef een toontje later wilde laten zingen.

Het gebeurde op deze dag in de geschiedenis, 27 april 1996.