PvdA in Stad wil studenten onderbrengen bij bijstandsgerechtigden

Fractievoorzitter Julian Bushoff komt met dit voorstel naar aanleiding van een vergelijkbaar experiment in Leiden. 'Het mes snijdt aan twee kanten', zegt Bushof: 'Een mooie aanvulling op de krappe uitkering én meer studentenkamers.'

Krappe woningmarkt

Groningen heeft al jaren een krappe woningmarkt voor onder andere studenten. Tegelijk stelt de PvdA vast dat Groningen zo'n 9000 bijstandsgerechtigden heeft.

Experiment Leiden

In Leiden mag iedereen met een uitkering gedurende een jaar een kamer verhuren. De opbrengst mag maximaal 235 euro per maand zijn. Hiervan geldt 65 euro als vergoeding voor gas, water en licht. De resterende 170 euro mag onbelast als extra inkomen worden genoten, zonder dat het van invloed is op de hoogte van de uitkering.

Vragen aan het college van B&W

Bushoff wil van het college van B&W weten of het zo'n experiment ook ziet zitten en of het mogelijk is dit ook in Groningen te introduceren.

Willen de studenten wel?

De Groninger Studentenbond (GSB) is positief over het experiment, maar plaatst ook kanttekeningen. Zitten studenten bijvoorbeeld wel op een kamer bij een stadjer in huis te wachten? Voorzitter Jolien Bruinewoud: 'Je kan je voorstellen dat je als student in Groningen komt en denkt: leuk dat studentenleven. Ik ga in een studentenhuis wonen met veel huisfeestjes en veel lawaai, en dat dit dan niet echt aansluit.'

Toch juicht de Groninger Studentenbond het experiment wel toe. 'Het moet in de praktijk blijken. Daarom is het heel goed dat het in de vorm van een experiment wordt gegoten.'

Bruinewoud wil wel eventuele nadelige gevolgen voor andere kamerverhuurders helder hebben. Die mogen niet door deze regeling worden benadeeld, vindt de GSB.

