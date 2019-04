Verkrachtingszaak begint rommelig door verkeerd vervoer verdachte

Een 44-jarige klusjesman uit Groningen die terecht moet staan voor de verkrachting van zijn 47-jarige opdrachtgeefster, verscheen donderdag in eerste instantie niet voor de rechters in Groningen.

De man zit in voorarrest in Almelo en werd door de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) opgehaald met een regulier busje, terwijl extra beveiligd vervoer vanuit de rechtbank was geregeld.

De man stapte niet in, omdat hem ander vervoer was beloofd. De rechter was ontstemd dat de opdracht van de rechtbank niet goed door DV&O was uitgevoerd. Hierover volgt nog een klacht.

Rond de middag arriveerde de man in Groningen nadat hij met het juiste vervoer werd opgehaald.

Tbs met dwangverpleging

In de rechtbank zaten drie deskundigen van het Pieter Baan Centrum en de Van Mesdagkliniek. Zij adviseren in hun rapportage tbs met dwangverpleging. Het bijzondere is dat de verdachte al twee keer eerder tbs met dwangverpleging kreeg opgelegd.

Verkrachting tijdens klussen

Hij liep tegen het einde van de tbs-maatregel toen het slachtoffer vorig jaar in maart aangifte deed van verkrachting. De man was toen aan het klussen in de woning van het slachtoffer. Zijn tbs-behandeling was net voorwaardelijk beëindigd en hij woonde op dat moment in Groningen.

Betaling in natura

De man ontkent trouwens dat hij de bewoonster heeft verkracht. De seks zou op vrijwillige basis zijn geweest. Bovendien had ze aangeboden om de rekening in natura te voldoen, aldus de verdachte tijdens het politieverhoor.

Ernstige stoornissen

De 44-jarige verdachte kampt volgens deskundigen met ernstige persoonlijkheids- en seksuele stoornissen. De deskundigen verschenen op verzoek van de verdediging, die nog vragen had over deze conclusie.

Afgevlakt of niet?

Het rapport rept over 'ongunstige behandelprognose'. Jan-Jesse Lieftink, de advocaat van de verdachte, vindt het opvallend dat anderhalf jaar geleden nog werd geconcludeerd dat de stoornissen waren afgevlakt.

De lichten gingen toen op groen en de tbs werd onder voorwaarden beëindigd. 'Maar opnieuw ging het fout, met het einde in zicht', zei een deskundige op zitting. Waardoor? Dat kregen de deskundigen niet duidelijk.

Verhoor

Vanmiddag verhoort de rechter de verdachte. Daarna volgt de eis van het Openbaar Ministerie en de reactie van de advocaat.

