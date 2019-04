FC-doelman Begois stopt na dit seizoen

De Belgische keeper kwam in mei 2017 over van PEC Zwolle en maakt tot nu toe nog geen minuten voor FC Groningen.

Pijn in het hart

Update:

Het bericht op Instagram is inmiddels op 'privé gezet'. Hieronder een screenshot.



De tekts die stond bij de foto op Instagram:

Na 20 jaar te mogen genieten van het bestaan als profvoetballer heb ik besloten om na dit seizoen een punt te zetten achter mijn carriëre. 20 jaar zijn voorbij gevlogen en ik heb intens genoten van de rit.



Met pijn in het hart neem ik dit besluit maar het troost mij dat er een deur met nieuwe uitdagingen opengaat.



Na 16 jaar in Nederland te hebben gewoond is de dag aangebroken dat ik terug naar men geliefde Antwerpen zal terugkeren.



Ik wil graag alle mensen bedanken die me in deze periode gesteund hebben en vooral geduld opgebracht hebben.