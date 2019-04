Oudste hotel van Winschoten gesloten door ontbrekende horecapapieren

Hotel-restaurant Royal York in Winschoten is permanent dicht (Foto: Google Street View)

Die 'omstandigheden' hebben te maken met het niet naleven van de voorschriften. Volgens de drank- en horecavergunning moet er altijd iemand aanwezig zijn die over de juiste papieren beschikt. Bij Royal York bleek dat niet het geval.

Dwangsom

Eind januari hebben we de eigenaar een last onder dwangsom opgelegd', zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. 'We hebben hem toen duidelijk gemaakt dat hij zijn zaken in orde moet maken.'

Sikkema: 'We hebben verschillende controles uitgevoerd en toen bleek dat nog steeds niet werd voldaan aan de eisen. Toen hebben wij hem via een brief laten weten dat het nu echt op orde moet zijn. Anders gaan wij zelf de zaak op 17 april sluiten'.

Zelf gestopt

Dat was kennelijk voor de eigenaar het sein de handdoek zelf maar in de ring te gooien. Niet alleen het restaurant- en cafégedeelte is gesloten, ook het hotel is dicht.

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de eigenaar de boetes nog niet heeft betaald. 'Daar heeft hij zes weken de tijd voor.' Bij Royal York was vrijdag niemand bereikbaar voor commentaar.

Meerdere eigenaren

Royal York bestaat 75 jaar. Het is het oudste hotel van Winschoten. In de loop van de tijd is het verschillende keren van eigenaar veranderd.