COA wil zelf kaartjes verkopen voor pendelbus Ter Apel-Emmen

Dat zegt COA-regiodirecteur Henk Wolthof.

'Qbuzz wil heel graag dat er niet meer in de bus wordt betaald. Dan begint alle ellende weer van vooraf aan', zegt Wolthof. 'Het is misschien niet onze taak om buskaartjes te verkopen, maar als daarmee het probleem is opgelost, dan is het sowieso een optie.'

Ministerie beoordeelt

Of de kaartjes voor de pendelbus ook in het asielzoekerscentrum zelf verkocht zullen gaan worden, is nog niet duidelijk. Een aantal voorstellen voor betaalmethodes worden voorgelegd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gemeenteraad wil onder contract uit

De overlast door de zogeheten veiligelanders in het AZC in Ter Apel blijft de gemoederen in Westerwolde bezighouden. Zo maakte de gemeenteraad van Westerwolde gisteravond duidelijk dat ze onder het contract met het COA uit wil, als er geen volwaardig politiebureau in Ter Apel komt.

'Ik heb het bericht natuurlijk gehoord en gisteravond al doorgekregen', zegt Wolthof. 'Dit is een stelling die de raad inneemt, aan de ene kant schrik je daar van maar aan de andere kant is het een manier om het onderwerp goed op de agenda te houden.'

Vertrouwen

Wolthof verwacht dat het tot het ontbinden van het contract komt. 'Maar ik weet ook dat er heel hard wordt gewerkt aan allerlei maatregelen. Ik heb er vertrouwen in dat er binnenkort resultaten zullen komen.'



Als je de wet wil aanpassen, ben je weer twee jaar verder Henk Wolthof - regiodirecteur COA

Randen van de wet

Volgens de regiodirecteur worden de randen van de wet opgezocht om de overlastgevende asielzoekers te weren. 'De bedoeling is dat we deze groep uiteindelijk helemaal niet meer in het land zullen laten. Dat is het gemeenschappelijke doel van alle partijen.'

Dat de problemen met asielzoekers zo lang aanhouden, heeft volgens Wolthof bureaucratische redenen. 'Mensen kunnen keer op keer in beroep gaan tegen besluiten. Naar die systemen wordt ook gekeken. Maar als je de wet wil aanpassen, ben je weer twee jaar verder. Daarom moet er een keiharde aanpak komen.'

