Geen bier maar wel pizza voor de jonge FC-kampioenen

'We hebben een mooi feestje gevierd, maar zonder bier, hoor. We zijn tenslotte wel topsporters.'

De voetballers van FC Groningen onder 17 zitten nog in een roes een dag nadat ze voor het eerst in de geschiedenis landskampioen zijn geworden. Woensdagavond versloegen ze Ajax met 5-2.

Uitvloeisel van beleid

Volgens trainer Paul Matthijs zit er heel veel talent in de ploeg, maar is er ook keihard getraind. 'In de loop van het seizoen is er steeds meer een team ontstaan.'

Matthijs vindt het kampioenschap duidelijk een uitvloeisel van het beleid van FC Groningen. 'Er is steeds meer aandacht voor de fysieke arbeid. Er staan meer trainers en specialisten op het veld. Dat levert wel iets op.'

Bijzondere lichting

De trainer verwacht dat over twee tot drie jaar minimaal drie spelers van dit team in het eerste elftal spelen. 'Dit is een bijzondere lichting. Bovendien debuteren ze steeds jonger. Dat kan vaak al met 18 of 19 jaar. Voor deze jongens duurt dat niet meer zo lang.'

Geen bier dus tijdens het overwinningsfeest, maar na de wedstrijd werd wel een heus kampioensmaal geserveerd.

