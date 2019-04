Burgemeester Hiemstra zegt Appingedam vaarwel en gaat naar Aa en Hunze (update)

De vertrouwenscommissie van Aa en Hunze presenteerde Hiemstra donderdag tijdens een extra raadsvergadering. Op 12 september zal hij worden geïnstalleerd.

'Ik heb het zojuist gehoord', zegt Hiemstra. 'Ik wist al dat ik bij de laatste twee zat, maar ik moest twee weken wachten voordat ik dit wist.'

De herindelingen staan voor de deur, dan moet je ook realistisch zijn Anno Wietze Hiemstra - vertrekkend burgemeester van Appingedam

Dubbel gevoel

De afzwaaiend burgemeester laat Appingedam wel met een dubbel gevoel achter. 'Het is een gemeente waar heel veel speelt, dan doel ik op de aardbevingsproblematiek. Maar het is ook een mooie gemeente. En het is een prachtige organisatie om in te werken. Maar toch voelt deze periode voor mij niet helemaal af.'

Gat opvullen

Het vertrek van Hiemstra betekent dat Appingedam opnieuw op zoek moet naar een waarnemend burgemeester. Het was de bedoeling dat Hiemstra tot de gemeentelijke fusie met Delfzijl, Appingedam en Loppersum in 2021 aan zou blijven, maar dat gebeurt nu dus niet.

Kans

Burgemeester worden in de Drentse gemeente Aa en Hunze is een kans die Hiemstra niet wilde laten schieten, zo zegt hij zelf. 'De herindeling staat over een jaar voor de deur, dan moet je ook realistisch zijn en je best doen om een kans als deze te pakken, denk ik.'

Hiemstra volgt in de gemeente Aa en Hunze Piet van Dijk op, die sinds mei 2018 ziek thuiszit. De ziekte werd gegooid op 'persoonlijke omstandigheden', maar de precieze redenen blijven vaag, meldt RTV Drenthe.

Geen verhuizing

Verhuisdozen heeft de burgervader niet nodig, want hij woont al samen met zijn partner in Schoonloo.

Wel geeft Hiemstra toe te zullen moeten wennen aan de overstap. 'Het is een hele andere gemeente. Appingedam is eigenlijk alleen een stad, en Aa en Hunze is een plattelandsgebied. Ook hier is problematiek, maar dat heeft vooral met windmolens te maken.'

Krap twee jaar

Anno Wietze Hiemstra werd op 6 april 2017 geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam. Hij volgde destijds Rika Pot op, die na bijna negen jaar afscheid nam.

Drentse cv

De 41-jarige Hiemstra heeft jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan in Drenthe als wethouder en loco-burgemeester in de gemeente Hoogeveen. In 2013 werd hij Drents politicus van het jaar.

