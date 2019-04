Koenis: 'Als we geen kampioen worden is het seizoen mislukt'

'Op het einde van het vierde kwart begonnen we echt hard te spelen,' vertelt Koenis. 'Dat is wat we meer nodig hebben richting de play-offs. We vervallen wel steeds in dezelfde fouten, verliezen de bal te gemakkelijk en schieten niet goed. Deze details zullen uiteindelijk beslissend zijn'.

Succesvol?

Koenis heeft er vertrouwen in dat Donar succesvol kan zijn in de play-offs. 'Het zit dicht bij elkaar, daar moeten we ons aan vasthouden. We hebben de laatste weken stappen gemaakt, er komt meer muziek in de aanval. Waarschijnlijk komen we in de kwartfinales van de play-offs uit tegen Den Helder. Alleen als we de titel pakken is voor mij het seizoen geslaagd, anders mislukt'.

Niet goed genoeg

Donar-coach Erik Braal had gezien dat zijn ploeg net tekort kwam tegen Leiden donderdagavond. 'In de slotfase gebeurde er van alles, bijna teveel om samen te vatten. In de verlenging hoop je op een goed resultaat, maar we speelden niet goed genoeg. Ons schotpercentage was veel te laag. Daar moeten we aan gaan werken richting de play-offs'.

