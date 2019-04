Hateboer bereikt zonder te spelen met Atalanta Italiaanse bekerfinale

De Beertster kwam donderdagavond zelf vanwege een schorsing niet in actie tijdens de 2-1 zege van de blauw-zwarten in de halve finale tegen Fiorentina. Dit was voldoende om de finale te bereiken na de spectaculaire 3-3 in de heenwedstrijd in Florence.

Finale in Rome



Atalanta kwam vroeg op achterstand, maar een benutte strafschop van Josip Ilicic na dik een kwartier spelen bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte. In de 69e minuut scoorde Alejandro Gomez de winnende treffer. De finale is op woensdag 15 mei in Rome. De tegenstander van Atalanta Bergamo is hierin Lazio Roma dat gisteren AC Milan uitschakelde.

Tweede bekerwinst?

De ploeg van Hateboer kan voor de tweede keer in de clubhistorie de beker winnen. Het enige eerdere succes dateert alweer van 1963. Het is voor de vierde keer dat de formatie uit Bergamo de eindstrijd van het Italiaanse bekertoernooi weet te bereiken.

