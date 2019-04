Afvalinzameling Midden-Groningen op de schop

Het afval in de gemeente Midden-Groningen wordt vanaf begin 2020 op een andere manier opgehaald. In de hele gemeente wordt het afval straks op dezelfde manier opgehaald.

Nu is dat nog niet het geval. Midden-Groningen is in 2018 ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Die gemeenten hadden ieder hun eigen afvalbeleid.

Scheiden in hele gemeente

Eén van de opvallendste wijzigingen is dat GFT-afval straks in de hele gemeente gescheiden moet worden. Dat gebeurt nu nog niet in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Ook verpakkingsafval zoals plastic wordt straks in de hele gemeente apart opgehaald, dat gebeurt nu nog niet in de voormalige gemeente Slochteren.

Om de veranderingen aan inwoners duidelijk te maken gaat wethouder Peter Verschuren (SP) onder andere de papieren afvalkalender herintroduceren. 'Die kunnen mensen op de koelkast prikken. Bovendien komen er advertenties, scholenprogramma's en allerlei manieren om mensen duidelijk te maken wat de nieuwe regels zijn.'

Afvalcoaches

De gemeente gaat afvalcoaches inzetten om de nieuwe afvalplannen in goede banen te leiden. Die gaan één op één in gesprek met inwoners, en uitleg geven aan inwoners waarbij ze 'fout gedrag constateren'.

Volgens wethouder Verschuren is dat niet betuttelend. 'Als je in de groene container bijvoorbeeld afval stopt wat daar niet in hoort, is het prima dat je daar op aangesproken wordt. Dat zet de gemeenschap namelijk voor hoge kosten: zo'n partij afval wordt dan namelijk afgekeurd door de verwerker.'

'Motie van blijdschap'

Waar wethouder Harrie Brunen van de gemeente Westerwolde woensdagavond nog een motie van treurnis tegen zich ingediend kreeg, waren raadsleden in Midden-Groningen over de uitwerking van de afvalplannen in hun gemeente juist erg positief.

Hoewel zo'n motie formeel niet bestaat opperde GroenLinks-raadslid Mariët Bosman om een 'motie van blijdschap' in te dienen voor wethouder Verschuren. Die is op zijn beurt ook tevreden over de manier waarop de nieuwe plannen zijn ontwikkeld: 'We hebben heel veel avonden georganiseerd en enquêtes gehouden onder inwoners. Ik ben trots, vooral op onze medewerkers die er de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest.'

