Delfzijl vindt verlies vaarverbinding met Borkum 'dood- en doodzonde'

Het bedrijf gaat de boot, het Wappen von Borkum, vanaf deze zomer als proef inzetten voor extra afvaarten vanuit de Eemshaven.

Duitse toeristen mislopen

'Ik vind het dood- en doodzonde', zegt Ronde teleurgesteld. 'Dankzij deze vaarverbinding komen veel Duitsers naar Delfzijl. Het is heel erg jammer dat we dat kwijtraken. Elke Duitser die hier had kunnen zijn, maar er nu niet is, is er één te weinig.'

De rederij had meerdere arrangementen met Delfzijlster hoteliers. Duitse toeristen deden de havenstad aan via het kustplaatsje Knock, aan de andere kant van de Eems. Via Delfzijl gingen ze naar Borkum en weer terug.

In gesprek

De gemeente gaat met AG EMS en andere rederijen in gesprek om te kijken of de vaarverbinding in de zomer van 2020 weer terug kan keren. 'Ik begrijp wel dat ze ergens anders meer kunnen verdienen. Maar we gaan kijken wat we kunnen doen. Daar is nu de tijd voor', zegt Ronde.

Als kleine tegemoetkoming laat de rederij komend jaar wel bussen rijden vanuit Winschoten naar de Eemshaven. Op donderdag rijdt hij via Appingedam en op zaterdag via Delfzijl.

